Erdoğan-Biden görüşmesi doların yönünü belirleyecek! İşte zirveden çıkabilecek 3 ihtimal
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdoğan-Biden görüşmesi doların yönünü belirleyecek! İşte zirveden çıkabilecek 3 ihtimal

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bugün yapılacak görüşmeye dair olumlu beklentilerle dolar/TL rekor seviyelerden 8,30'a kadar geriledi. Bugün 18.00'de gerçekleştirilecek görüşmeden çıkacak sonuç, doların yönünü belirleyecek. Ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan-Biden görüşmesine dair 3 ihtimali sıraladı.

Dolar/TL, haziran ayı başında 8.88 ile tarihi zirvesini test etmesinin ardından dolardaki zayıf seyir ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye yönelik iyimser beklentilerle gerilediği 8.40'a yakın seviyelerde güne başladı ve bu sabah 8,30'a kadar geriledi.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Piyasalarda bir süredir yön belirleyici olarak Türkiye-ABD ilişkileri takip ediliyor. Erdoğan ile Biden bugün yapacağı NATO zirvesindeki görüşmede çıkabilecek sonuçlar piyasalarda yön belirleyici olarak izleniyor.

Erdoğan dün Biden'ın Osmanlı Ermenilerinin 1915 tehcirini soykırım olarak kabul etmesini "unutturacak" adımları atmasını umduğunu ve F-35 uçaklarının alımını görüşmeyi planladığını ifade etti.

Ankara ve Washington, ABD'nin yaptırım başlatmasına neden olan Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri, iki ülkenin Suriye konusunda izlediği birbiriyle çelişen politikalar nedeniyle bozulan ilişkileri düzeltmekte zorlanıyorlar.

İki NATO müttefiki aynı zamanda Dağlık Karabağ çatışmaları ve Ankara'nın doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama çalışmalarına dair farklı görüşlere sahipler ancak Türkiye'nin ABD'nin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan'da oynayacağı potansiyel rol iki ülke arasında bir işbirliği ortamı sağlayabilir.

GÖRÜŞME 3 İHTİMALLE SONUÇLANABİLİR

Istanbul Analytics'ten Atilla Yeşilada, "Erdoğan'ın Brüksel'de Biden ile ilk yüz yüze temasını da Türkiye'nin jeo-politik konumunu açığa kavuşturmak ve ekonominin toparlanması açısından tarihi olarak nitelendiriyoruz" dedi.

Yeşilada görüşmelerin üç senaryo ile sonuçlanabileceğini belirtti. Birinci senaryoda "Samimi görüşmelere devam kararı. En yüksek ihtimalli olasılık, Erdoğan ve Biden'ın karşılıklı olarak anlaşamadıkları noktalar üzerinde samimi bir tartışma ardından bunların çözümü için üst düzey kabine yetkilileri ve diplomatlara yetki vermeleri. Bu durumda, piyasalarda pozitif etki zaman içinde oluşur, fakat TL geçen haftaki kazanımlarını da geri vermez" dedi.

İkinci senaryoda Erdoğan'ın S-400'leri ABD/NATO denetimine devredeceği vaadini öne çıkaran Yeşilada, bu senaryoda piyasaların çok olumlu tepki verebileceğini, dolar/TL'nin 8 seviyesine inebileceğini söyledi.

Üçüncü senaryoyu "en kötü sonuç" olarak belirten Yeşilada, bunun tarafların karşılıklı güven kuramaması ve CAATSA yaptırımları sertleşmesi olarak özetledi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ ÇİN HAMLESİ

Öte yandan, Brüksel'deki NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan Çin çıkışı geldi. Erdoğan, Çin Merkez Bankası (PBOC) ile swap (yuan-TL takası) anlaşmasının boyutunun 2.4 milyar dolardan 6 milyar dolara yükseltildiğini, Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin yeniden 100 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Brüksel seyahati öncesinde dün basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Bu çerçevede yakın zamanda en büyük ticaret ortaklarımızın başında gelen Çin'le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Daha önce Çin'le 2.4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız zaten vardı. Şimdi bu rakamı 3.6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk." dedi.

TCMB güncel verilerine göre bankanın brüt rezervi 4 Haziran itibarıyla 93.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın yaklaşık 44 milyar doları altın, yaklaşık 50 milyar doları ise döviz cinsi.

4 Haziran itibarıyla Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi, -47,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Kasım başında dibe vuran bu kalem, yaklaşık 7 aydır bu seviyelerde bulunuyor. (Reuters)

Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi ABD'den Biden'a skandal çağrı: Gordion düğümünü kesmeli
Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi ABD'den Biden'a skandal çağrı: Gordion düğümünü kesmeli
Merakla beklenen zirve başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda
Merakla beklenen zirve başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda
Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım
Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım
Erdoğan-Biden görüşmesi doların yönünü belirleyecek! İşte zirveden çıkabilecek 3 ihtimal
Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar oldu.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Boris Johnson Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya
Spor Yiğit Şardan Roland Garros Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erdoğan-Biden görüşmesi doların yönünü belirleyecek! İşte zirveden çıkabilecek 3 ihtimal - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:22:17. #1.16#

title