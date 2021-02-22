Erdoğan: "Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır."
22.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:47
Erdoğan: "Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır.
Erdoğan: "Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ