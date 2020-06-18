Erciyesspor yöneticileri mahkemelik oldu Kayseri Erciyesspor eski yöneticileri, vergi ve SGK borçları yüzünden mahkemelik oldu.

Kayseri Erciyesspor eski yöneticileri, vergi ve SGK borçları yüzünden mahkemelik oldu. Avukat Kaan Savruk, borcun ödenmemesi halinde halinde haciz işlemi yapılacağını söyledi.

Bir dönem Süper lig'de önemli başarılara imza atan, Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil eden ama şimdi amatör kümede bile olmayan Kayseri Erciyesspor'un eski yöneticileri, Vergi ve SGK borçlarından ötürü mahkemelik oldu. Kulüp eski yöneticisi ve avukatı Kaan Savruk, yaptığı açıklamada, "Ziya Eren başkanlığının ilk döneminde 2008-2009-2010 dönemlerine ait eski borçlar yapılandırılmıştı. 2011 ile 2016 arasında oluşan borçlar da yapılandırılmış ve günü geldikçe de ödenmişti. Ancak Ziya Eren ve bizlerin, görevi bırakması sonrasında önce Kayyım heyetine, ardından da Yaşar Çalışır yönetimine geçen Erciyesspor'da ödeme yapılmadı. Tebligatlara da cevap verilmeyince doğal olarak Vergi Dairesi, alacakların tahsili için harekete geçti. Ödenmeyen borç 2 milyon 390 bin TL. Bu borçtan, o dönem yönetimde olan başkan Ziya Eren, Mahmut Bakır, Turgut Doğan Naşit, Ali Süslü, Enes Özhaseki, Ömer Uyar, Gökhan Demiruz ve ben sorumluyuz. 2020 yılı Mart ayında Vergi Dairesi tarafından Amme Alacakları İçin Ödeme Emri geldi. Bu borç, her ne kadar bizim dönemimiz olsa da, bizden sonra da taksitlerin gününde ödenmemesinden ötürü mahkemelik durum oluştu. 10 günlük süre verildi ödeme için. Biz de bu süreçte Kayseri Vergi Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması talebi ile dava açtık" dedi.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle adliyede davalar görülmediğinden durumun muallakta olduğunu da söyleyen Avukat Kaan Savruk, "Şu an için bir haciz kararı yok. Yapılan bir işlem de yok. Bu ay içerisinde karar verilebilir. Mahkeme bizi haklı görürse, haciz işlemi yapmayacak ama mahkeme süreci devam edecek. Mahkeme itirazımızı kabul etmezse, belli bir sürede borcun ödenmesini isteyecek ve ödenmemesi halinde haciz işlemi yapacak. Bu konuda mahkemenin vereceği kararı beklemek durumundayız" cümleleri kurdu.

Avukat Kaan Savruk, kendilerinden önceki dönem için de 1 Milyon TL'lik SGK borcu ile ilgili aralarında eski başkanlar Sabri Büyükbahçeci, Enver Kemaloğlu, Nurettin Arslan gibi isimlerin bulunduğu 13 kişiye ödeme emri gittiğini, bu borç ile ilgili olarak da Kayseri İş Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması ile ilgili dava açtıklarını, mahkeme kararını beklediklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA