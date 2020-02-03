Erciyes Üniversitesinde 2. Ar-Ge ve İnovasyon Çalıştayı başladı

03.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:01

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından Koç Üniversitesinin katkısı ve katılımıyla düzenlenen "2. Ar-Ge ve İnovasyon Çalıştayı" başladı.

Sabancı Kültür Sitesi'ndeki çalıştayın açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, çalıştayın amacının, ulusal ve uluslararası etkileşim ve iş birliklerinin geliştirilmesi, disiplinlerarası ortak çalışma ve projelerin başlatılması olduğunu söyledi.

Çalış, ERÜ olarak araştırma üniversitesi misyonunun kendilerine yüklediği sorumlulukları yerine getirmek için tüm akademik ve idari personelle yoğun bir gayret sarf ettiklerini belirterek, "Aşı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genom ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi, İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne yapılan altyapı yatırımlarıyla fen, mühendislik, sağlık ve yaşam bilimleri alanında önemli ve güçlü bir araştırma ekosistemi oluşturulmuştur." dedi.

Bu ekosistem çalışmaları kapsamında, milli aşı projesi başta olmak üzere birçok projede önemli aşamalar kaydettiklerinin altını çizen Çalış, bu ekosistemi ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle güçlendirmek ve nitelikli araştırma çıktıları oluşturmak için çalıştıklarını vurguladı.

Koç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun ise üniversiteler arası iş birliklerini, Türkiye'de fark yaratacak iş birlikleri olarak gördüklerini ifade etti.

ERÜ'nün hem araştırma hem de eğitim anlamında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olduğuna dikkati çeken Aksun, Koç Üniversitesinin de bu yolda ilerlemeye çalışan ve bu yolda mücadele eden bir üniversite olduğunu dile getirdi.

Aksun, üniversitelerin etkisini artırmasının tek yolunun ERÜ gibi araştırma üniversiteleriyle iş birliği yapmaktan geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"ERÜ'nün kampüsünü görünce kıskanmadım desem, yalan olur. Herkese yetecek ortam, araştırma laboratuvarları için yeterli alan var. Biz eğer bir olursak, bir şekilde bir araya gelebilirsek, eminim ki Türkiye'de yapılabilecek disiplinler arası çalışmalarda daha etkin olacağız. Günümüz dünyasında araştırmalar sadece fen, tıp, mühendislik alanında değil, sosyal bilim alanlarında da yapılıp, bunların etkileri mühendislik, tıp ve fen alanında yorumlanıyor. Bir bilgisayar mühendisinin geliştirdiği yazılımın insan algısındaki etkisini bir psikolog olmadan, sosyoloji çalışması olmadan anlamak mümkün değil."

"Günümüzde her bölümün ve her bilimin birbirine ihtiyacı var." diyen Aksun, "Bu ihtiyaç bugüne kadar hiç bu kadar belirgin olmadı. Sosyal bilimler ya da fen bilimleri ayrımı gözetmeksizin bütün alanlar bir araya getirilebilmeli ve bu grupların sinerjisiyle, etkisi yüksek araştırmalar yapılabilmeli." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda öğretim üyesinin sunum yapacağı çalıştay, iki gün sürecek.

Kaynak: AA