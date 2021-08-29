Erciyes'te Zafer Tırmanışı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erciyes'te Zafer Tırmanışı başladı

Erciyes'te Zafer Tırmanışı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından Erciyes Dağı'nda düzenlenen 'Zafer Tırmanışı' başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından Erciyes Dağı'nda düzenlenen 'Zafer Tırmanışı' başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erciyes Dağı'nda yapılacak olan zirve tırmanışı için kentten katılan ve çevre şehirlerden gelen vatandaşlar, Tekir Kapı'da hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl aynı anda hem Ağrı Dağı'nda hem de Erciyes Dağı'nda zirve tırmanışı yapılacağını aktaran K2 Dağcılık Kulübü Sporcusu Mustafa Eliaçık; "K2 Dağcılık Spor Kulübü'nün yıllık faaliyetleri arasında bulunan 30 Ağustos tırmanışını yapacağız. Bu sene farklı bir uygulama yaparak Ağrı'da ve burada kutlayacağız. Ağustos ayı Türklerin zafer ayıdır. 1071 Malazgirt'e giriş tapumuzdur. 1922 Başkomutanlık Meydan Muhaberesi Zaferi de kalış sertifikamızdır. Bu özel günü kutlamak için her yıl Erciyes Dağı'na tırmanış yapıyoruz. Bu sene de şehir dışından gelen arkadaşlarla yaklaşık 35 kişi ile tırmanışı başarıyla tamamlamak istiyoruz. Tırmanışımız başlamış durumda. Çobanini Kamp Alanı'na gideceğiz. Orada kamp yaptıktan sonra tırmanışımıza başlayacağız. Saat 9 gibi zirvede olmayı planlıyoruz, aynı zamanda Ağrı Dağı'ndaki arkadaşlar da zirvede olacak" dedi. - KAYSERİ

Erciyes'te Zafer Tırmanışı başladı
Erciyes'te Zafer Tırmanışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Sibel Can Düm Tek Tek Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Erciyes'te Zafer Tırmanışı başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 15:23:07. #1.14#

title