Erciyes'te yatırım zirvesi düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Erciyes Teknopark AŞ ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğinde "Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi 2022" düzenlendi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, Erciyes Dağı'ndaki bir otelde, girişim sermayesi yatırım fonları ve metevarse evreni temasıyla gerçekleştirilen zirvede yaptığı konuşmada, yatırım ve girişim konusunda her yılın başarılarla geldiğini söyledi.

Salgına rağmen 2020'de girişimcilik ekonomisinin büyüdüğünü belirten Şimşek, "Yaklaşık 1 milyar doların üzerinde unicorn olarak ifade edilen girişim başarısını, 2020 yılında ülkemiz ortaya koydu. 2021 yılında 5 unicornla yine ekosistemde, Avrupa'da adını duyuran bir ülke haline geldi. 2021, yine girişimcilik için tarihi bir yıl oldu. Yaklaşık 300 girişim, 1,5 milyar dolar yatırımla büyük bir başarıya imza attı." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının birçok enstrümanla girişimcilere destek sunduğunu anlatan Şimşek, girişimciliğin bölgesel şartlarına uygun desteklerin verildiğini aktardı.

Şimşek, uluslararası anlamda yeni yetenekleri Türkiye'ye kazandırmak için "Start-up vize" çalışması başlattıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin girişim ekosistemi açısından yüksek bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Şimşek, girişim sermayesi alanında çalışmaların özenle sürdüğünü kaydetti.

Şimşek, küçük meblağlarla herkesi yatırımcı yapabilmek için de projelerinin devam ettiğini, bu konuda kitlesel fonlama uygulamasını hayata geçirdiklerini bildirdi.

"2 milyon yeni girişimciye ihtiyacımız var"

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de "Bugün dünyanın en zengin ülkeleri en girişimci olan ülkelerdir. Tek 1 girişimci, 10 kişiye istihdam sağlar. Bu yüzden zenginlik ve refaha giden tek yol girişimcilik diyoruz. Türkiye'de her 100 kişiden yalnızca 2'si girişimci. Ülkemizi Japonya seviyesine çıkartabilmek için 2 milyon yeni girişimciye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da Erciyes Teknopark tarafından kurulan ERBAN'ın, Anadolu'nun ilk akredite melek yatırım ağı olduğunu ve kurulduğu günden bu yana 12 şirkete 6 milyon lira yatırım sağladığını ifade etti.

Yatırım zirvesine, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, yatırımcılar ile çok sayıda davetli katıldı.