Erciyes Satranç Kupası Sona Erdi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından 22-23 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan Erciyes Kupası Satranç Turnuvası tamamlandı.

Kadir Has Stadyumu Doğu Loca kısmında yapılan müsabakalarda 220 sporcu katıldı ve 6 kategoride 2 gün boyunca ter döktüler. Satranç turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici," Erciyes Kupası Satranç Turnuvası, yapılan ödül töreniyle tamamlandı. Yarışan ve dereceye giren tüm sporcularımızı kutlar, emeği geçen antrenör, veli, başhakem ve ebine teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA