Erciyes Cup fikstürü belli oldu Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup'ta maç programı belli oldu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup'ta maç programı belli oldu.

Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak turnuvanın fikstürü belli oldu.

Turnuvada Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın, İzmit Belediyespor ve Fenerbahçe

takımları mücadele edecek.

Erciyes Cup'un maç programı şu şekilde:

24.09.2020 Perşembe

13: 00 Beşiktaş-Hatay B.B.spor

16: 00 Bellona Kayseri-Nesibe Aydın

19: 00 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe

25.09.2020 Cuma

13: 00 Beşiktaş-Nesibe Aydın

16: 00 Hatay B.B.spor- İzmit Belediyespor 19: 00 Fenerbahçe-Bellona Kayseri

26.09.2020 Cumartesi

11: 00 İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın

14: 00 Beşiktaş-Fenerbahçe

17: 00 Bellona Kayseri-Hatay B.B.spor - KAYSERİ

Kaynak: İHA