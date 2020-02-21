Erciyes Anadolu Holding, TMSF yönetiminde yüzde 69.7 büyüdü

21.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:51

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding, 2016 yılından bu yana yüzde 69.7 oranında büyüdü. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Şehrimiz için elimizi değil, vücudumuzu taşın altına koyuyoruz" dedi.



Erciyes Anadolu Holding tarafından 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi. Holdingde düzenlenen basın toplantısına TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda holdingin 2019 yılını değerlendiren Erciyes Anadolu Holding CEO'su Ertekin, "Bir şirketi yönetmek sadece basiretli tacir gibi davranıp karları artırmak, verimlilikleri artırmak, ihracatı artırmakla sınırlı kalmamalıdır. İçinden çıktığınız topraklara karşı da bir sorumluluğunuz var. Bu ifadeyi yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum. Eleştirildiğimiz anlar da oluyor. 'Size ne şehrin problemlerinden' diyorlar. Geçen arkadaşlarımızla sohbet ederken de, 'İyi o zaman fabrikalara 20 metrelik duvarlar örelim, Kayseri ile hiçbir bağımız kalmasın, Kayseri'de ne olup bitiyor ilgilenmeyelim' dedim. Şehrin sosyalleşmesi için en önemli iki etmen olan Kayserispor ve Bellona Kayseri Basket'e duyarsız olalım. Bunlar küme düşsünler. Bir takım küme düştüğünde bir şehir küme düşer. Bunu unutmayın. Kültür sanatla ilgilenmeyelim, duyarlı olmamız gereken hiçbir konuda duyarlı olmayalım. Yok, böyle bir şey olmaz. Eğer bu şehrin imkanları ile bu şehrin çocuklarının emek gücüyle bir şeyler kazanıyorsanız, bu şehre olan ödevlerinizden bir tanesi de bu şehrin sosyal alanlarında bırakın elinizi, vücudunuzu taşın altına koymak olmalıdır" ifadelerini kullandı.



"Aldığımız günden bugüne olan büyüme yüzde 69.7"



Ertekin, "2016 yılında 6.6 milyar, 2018 9.8 milyar, 2019 11.2 milyar TL ciro yapmışız. 2019-2018 büyümesi yüzde 14.3, aldığımız günden bugüne olan büyüme yüzde 69.7'dir. 2016 yılında 630 milyon faaliyet karı ile aldığımız holding, 2019 yılında 1 milyar 62 milyon TL faaliyet karıyla devam etmiş, 2018'den 2019'a faaliyet karlılığımızı yüzde 6 artırmışız. 2016-2019 döneminde de yüzde 68.6 faaliyet karlılığı artmıştır. 2016'da 701 milyon olan vergi öncesi kar, 2019'da 1 milyar 273 milyon TL'ye çıkmış. Yani 2016-2019 vergi öncesi karda yüzde 81'lik bir artış var. 2016'da 568 milyon TL olan net kar, 2019 yılında 1 milyarın biraz altında. Hedefimiz 1 milyardı, zorladık ama 3 milyonluk bir açığımız kaldı. İnşallah bu sene 1 milyar barajını da aşmış olacağız. Buradaki büyüme de yüzde 75.5'dir" diye konuştu.



"Bizdeki yapının en büyüğü Erciyes Anadolu Holding'tir"



TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ise, "Malumunuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen şirketlerin TMSF kayyumluğunda yönetilmesine karar verildi. Bu manada da yaklaşık 3.5 yıldır bir ekonomik yapıya vaziyet ediyoruz. Şuan itibarıyla TMSF kayyumluğunda yönetilen 807 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklüğü 60.1 milyar TL seviyesindedir. Bizdeki yapının en büyüğü Erciyes Anadolu Holding'tir. Dolayısıyla burada 12 bini aşkın bir çalışan söz konusudur ve hepimizin özel ilgisi buradadır. Biz sadece burada holdingimizi finansal olarak büyütmüyoruz. Aynı zamanda çok ciddi radikal değişiklikler yapıyoruz. Biz Eylül 2016'da Erciyes Anadolu Holding'i devraldık. Bugüne geldiğimizde karlılığı yüzde 75.5 seviyesinde arttı, özkaynağı yüzde 52 seviyesinde arttı. Aktif büyüklüğü yüzde 60.4 seviyesinde büyüdü. Biz bu holdingi devraldığımızdan bu zamana aktif olarak yüzde 60.4 seviyesinde büyüttük. Cirosu da hemen hemen yüzde 70 seviyesinde arttı. Devraldığımızda borcun aktifteki oranı yüzde 26 idi, 366 383 milyon dolar borcu biz bugün 92 milyon dolara düşürmüş seviyesindeyiz. 2018-2019 mukayesesine baktığımızda da 2019 yılında mobilya sektöründe ciddi bir daralma söz konusuydu. Yüzde 11 seviyesinde bir daralmaya rağmen arkadaşlar mobilyada yüzde 19 seviyesinde bir büyüme gerçekleştirdiler. Bunu biz çok önemsiyoruz. Bu şekliyle milletin emanetine sahip çıkan, bu performansı sergileyen başta yönetim kurulu başkanımız ve CEO'muz olmaz üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Holdingin iade olması ne hukuken ne de idare olarak mümkün değil"



Gülal, "Erciyes Anadolu Holding ile alakalı yargı süreci devam ediyor. Birinci derece mahkemesi müsadere karar verdi. İstinaf bunu onadı. Şuan dosya Yargıtay'da. En kısa zamanda oradan da onaylanması müteakip buradaki hisselerin hazineye geçmesi kesinleşmiş olacak. Süreç böyle devam ediyor. Buradan sonrasında bir iade olması ne hukuken ne de idare olarak mümkün değil" dedi.



Korona virüsten sonra Çin ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmelerin Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getiren TMSF Başkanı Gülal, "Korona virüsten sonra Çin ekonomisindeki yaşanan olumsuz gelişmelerin ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını düşünenlerdenim. Biz oradaki krizi fırsata çevirme noktasında ciddi bir alt yapımız olduğunu düşünüyorum. Bizdeki şirketler itibarıyla da bir örnek vermek gerekirse de çorap üreten bir firmamız var. Bu korona virüsten sonra Çin'den tedarik sağlayamayan Avrupa ülkelerindeki büyük mağazalar tedarik noktasında bizim şirketimizle çalışmaya başladılar. Artık şirketimiz taleplere yetişemiyor. Dolayısıyla bu manada kesik olan ihracat tarafımızın bu süreçte biraz daha hızlandırılabileceğini düşünüyorum. Oradaki krizin ülkemiz adına bir fırsata dönüştürülebileceğini de tahmin ediyorum" diye konuştu.



"Karlılık ve performans noktasında Erciyes Anadolu Holding bizim başımızı dik tuttuğumuz şirketlerimizden"



Erciyes Anadolu Holding'ten övgüyle bahseden Gülal, "Karlılık ve performans noktasında Erciyes Anadolu Holding bizim başımızı dik tuttuğumuz şirketlerimizden. Arkadaşlarımızın performansı bu manada çok iyi. Genel itibariyle bizdeki şirketler ortalama aktif olarak yüzde 40 seviyesinde büyüdüler. Burada olağanüstü hikayeleri olan şirketlerimiz var. Devraldığımızda fabrikaları kapalı olan, ücretleri 5-6 aydır ödenmeyen firmalar vardı. İflas erteleme halinde olan şirketler vardı ama bunlar bugün hem faaliyet karı üretiyorlar hem bilanço karı üretiyorlar hem de ciddi istihdam sağlıyorlar" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA