Erciş'te Regaip Kandili
- Vatandaşın camiye girişi Erciş müftüsü Mehmet Fidail Uyanak'ın'ın konuşması Vatandaşın namaz kılması Çocukların dua etmesi VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla Van Yolu Camisinde program düzenlendi.
- Vatandaşın camiye girişi
Erciş müftüsü Mehmet Fidail Uyanak'ın'ın konuşması
Vatandaşın namaz kılması
Çocukların dua etmesi
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla Van Yolu Camisinde program düzenlendi. Programa katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.