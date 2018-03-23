Erciş'te Regaip Kandili

- Vatandaşın camiye girişi

Erciş müftüsü Mehmet Fidail Uyanak'ın'ın konuşması

Vatandaşın namaz kılması

Çocukların dua etmesi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla Van Yolu Camisinde program düzenlendi. Programa katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.