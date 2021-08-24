Erciş Organize Sanayi Bölgesinde fabrika inşaatları yükselmeye başladı
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Erciş Organize Sanayi Bölgesinde fabrika inşaatları yükselmeye başladı

Erciş Organize Sanayi Bölgesinde fabrika inşaatları yükselmeye başladı
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde 2017 yılında yapımına başlanan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) fabrika inşaatları yükselmeye başladı.

Van'ın Erciş ilçesinde 2017 yılında yapımına başlanan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) fabrika inşaatları yükselmeye başladı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve beraberindeki iş adamları, çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemede bulundu.

Arvas, gazetecilere yaptığı açıklamada, OSB'nin birinci etabının 27 parselden oluştuğunu söyledi.

OSB' de 11 fabrikanın temelinin atıldığını belirten Arvas, şöyle konuştu:

"22 parsel iş insanlarımıza tahsis edildi. Çalışmalar hızla yürütülüyor. OSB'de yol elektrik alt yapı çalışmaları bitmiş durumda. Fabrikaların tamamlanmasıyla ilçemize geri göçler başlayacak, istihdam sağlanacak. OSB konum olarak Van Gölü kenarında kurulmuş, İran'a çıkış güzergahındadır. Alanda 4 katlı bir endüstri meslek lisesi yapılıyor. Okul sayesinde fabrikaların ara elaman sıkıntısı da çözülecek. Öğrenciler pratik bilgiye sahipti ancak teorik bilgileri yoktu. Artık o sorun ortadan kalkmış olacak."

İş insanı Turan Mercan ise devlet desteğiyle ilçede fabrika bacalarının tüteceğini aktardı.

Fabrikaların istihdama katkı sağlayacağını ifade eden Mercan, "Bu fabrikalarda ekmek, AŞ ve iş olacak. İlçenin gelişmesi için devletimizin önemli katkıları oldu. Devletimiz üstüne düşeni yaptı, sıra bizde. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Buraya çok talep var. İş insanlarımız ikinci ve üçüncü etapların bitmesini bekliyor." dedi.

Erciş Organize Sanayi Bölgesinde fabrika inşaatları yükselmeye başladı
Erciş Organize Sanayi Bölgesinde fabrika inşaatları yükselmeye başladı
Erciş Organize Sanayi Bölgesinde fabrika inşaatları yükselmeye başladı
Erciş Organize Sanayi Bölgesinde fabrika inşaatları yükselmeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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