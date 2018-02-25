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Erciş Gençlik Belediye Spor 1- Mardin 47 Spor 0

Spor Toto BAL ligi 1. Grupta mücadele veren Van’ın Erciş Gençlik Belediye Spor futbol takımı evinde karşılaştığı Mardin 47 Spor’u 1-0 mağlup etti.

Erciş Gençlik Belediye Spor 1- Mardin 47 Spor 0

Spor Toto BAL ligi 1. Grupta mücadele veren Van'ın Erciş Gençlik Belediye Spor futbol takımı evinde karşılaştığı Mardin 47 Spor'u 1-0 mağlup etti.

Erciş Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini ilk dakikalardan itibaren abluka altına alan Erciş Gençlik Belediye Spor, ilk yarıyı rakibi karşısında 1-0 gibi bir sonuçla kapadı. İkinci yarıda da üstün oyununu sergileyen Erciş Gençlik Belediye Spor futbol takımı ataklarına rağmen başka gol bulamayınca sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak üç puanın sahibi oldu. - VAN

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