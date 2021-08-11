Erbiller Sanayi Sitesinin 30 yıllık yol sorunu çözüldü
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Erbiller Sanayi Sitesinin 30 yıllık yol sorunu çözüldü

Erbiller Sanayi Sitesinin 30 yıllık yol sorunu çözüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Turgutlu Belediyesinin Erbiller Sanayi Sitesinde gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmaları sona erdi.

Turgutlu Belediyesinin Erbiller Sanayi Sitesinde gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmaları sona erdi. Bir yandan da ova yollarında asfalt mesaisine devam eden ekipler tarafından Yassıgeçidi ve Kargılı Mevkilerinde asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Erbiller Sanayi Sitesinde sürdürülen yol yenileme çalışmaları tamamlandı. Böylece otuz yılı aşkın süredir sanayi esnafının çözüm beklediği, Turgutlu'nun kangren haline gelen sorunların başında gelen Erbiller Sanayi Sitesindeki yol sorunu çözüme kavuşturulmuş oldu. Yol yenileme çalışmaları kapsamında 22 bin metrekare parke taşı döşemesi yapıldı. Yol yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Erbiller Sanayi Sitesi içerisinde peyzaj düzenlemesi ve yeşil alan çalışmalarını gerçekleştirecek.

Ova yollarında asfaltlama çalışmaları hızla devam ediyor

Ova yolları üzerinde asfaltlama çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yassıgeçidi Mevkisinde 12 bin metrekare, Kargılı Mevkisinde ise 16 bin metrekarelik alanda asfalt serimi tamamlandı. Mustafa Kemal Mahallesi Niğbolu Sokakta ise parke taşı döşeme, Yedi Eylül Mahallesi Seyhan Sokakta parke tamirat çalışmaları ile Samiye Nuri Sevil Ortaokulunda duvar yapımı yine ekiplerce yürütülüyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Esnafımıza vermiş olduğumuz sözü tutarak çalışmalarımızı tamamladık ve Erbiller Sanayi Sitesinin yol sorununu ortadan kaldırdık. Diğer yandan da ova yollarımızda asfaltlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yassıgeçidi ve Kargılı Mevkilerinde asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Turgutlu'muz genelinde parke taşı döşeme ve tamirat çalışmalarımızı ise sürdürüyoruz. Çiftçilerimiz ve esnafımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin yol sorununu çözüme kavuşturuyor, Turgutlu'muz için koyduğumuz tüm hedefleri bir bir gerçekleştiriyoruz. Hafta içi, hafta sonu, gece gündüz, sıcak soğuk demeden alın terini ortaya koyan tüm mesai arkadaşlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - MANİSA

Erbiller Sanayi Sitesinin 30 yıllık yol sorunu çözüldü
Erbiller Sanayi Sitesinin 30 yıllık yol sorunu çözüldü
Erbiller Sanayi Sitesinin 30 yıllık yol sorunu çözüldü
Erbiller Sanayi Sitesinin 30 yıllık yol sorunu çözüldü
Erbiller Sanayi Sitesinin 30 yıllık yol sorunu çözüldü
Erbiller Sanayi Sitesinin 30 yıllık yol sorunu çözüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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