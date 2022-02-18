Derbi zaferi sonrası Fenerbahçe'de olay paylaşım! Yine kulak tıkadılar

Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 64-49 kazandı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından zafer paylaşımında bulundu.

"HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK FENER"

Sarı lacivertli takım, "Her zaman her yerde en büyük Fener!" ifadelerini kullandığı paylaşımında kulaklarını tıkayan emoji paylaşımında bulundu. Fenerbahçe bu paylaşımla futbol takımının Galatasaray'ı deplasmanda yendiği mücadelede Crespo'nun yaşadığı gol sevincine göndermede bulundu.