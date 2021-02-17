Erbaa Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
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Erbaa Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

17.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:58
Erbaa Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Erbaa Belediyesi kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Erbaa Belediyesi kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Erbaa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı sebebi ile doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler ilçede belirlenen noktalara yaban hayvanları için yiyecek bıraktı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yaban hayatını korumak ve kollamanın görevleri olduğunu belirtti.

Karagöl, "Benzer çalışmaları yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

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