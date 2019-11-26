'Erasmus Proje' bilgilendirme toplantısı

26.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:46

Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'nun yürüttüğü 'Geleceğimiz İçin İklim İçin Tek Yürek' adlı,'Erasmus Proje' ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Bir otelde düzenlenen düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Nurettin Ateş, projenin 2023 eğitim vizyonu hedeflerine ulaşmaya katkı sağlanacağını vurguladı. Ateş, projenin amacını, hazırlanma sürecini, işlem basamaklarını, okula ve paydaşlara sağlayacağı yararları anlattı ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Proje Koordinatör Öğretmeni Reyhan Tuna tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Uluslararası koordinatörlüğünü; 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'nun yaptığı, İspanya, İtalya ve Polonya' dan stratejik ortak okullar olduğu sunumda, projenin amacı, etkinlikleri, süresi, bütçesi ve çıktıları anlatıldı ve sorular cevaplandırıldı. Proje kapanış toplantısının, tüm ülkelerden öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla, ülkemizde gerçekleştirileceği belirtildi.



Proje sürecinin yansıtıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt tarafından teşekkür konuşması yapılarak, Proje Koordinatör Öğretmeni Reyhan Tuna'ya plaket takdim edildi. Cırıt, konuşmasında, "Geleceğimizi ilgilendiren 'İklim' konusunun çalışılmasından son derece memnuniyet duyduğunu, Okul Müdürü Nurettin Ateş ve Proje Koordinatörü Reyhan Tuna başta olmak üzere tüm proje ekibini tebrik ettiğini, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman destek vereceklerini ve bu özel günde Öğretmenler Günü'nü kutladığını" belirtti.



Toplantı sonunda; proje ekibinde bulunan ve hareketlilik gerçekleştirecek öğretmenlere, Okul Müdürü Nurettin Ateş tarafından uçak biletleri takdim edildi. Okul Müdürü Nurettin Ateş, Müdür Yardımcıları Bayram Çitak, Hasan Yıldırım, Koordinatör Öğretmen Reyhan Tuna ve tüm okul personelinin katılımıyla 'Erasmus' pastası kesildi. Ardından, okul personelinin Öğretmenler Günü kutlanarak, birlikte yemek yenildi.



Toplantıya; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi proje uzmanları Kadir Kılıç ve Ebru Söğüt ile okul personeli katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA