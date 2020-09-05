Eran Zahavi kimdir? Eran Zahavi kaç yaşında nereli? Eran Zahavi hangi pozisyonda oynuyor? Eran Zahavi hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Eran Zahavi, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Eran Zahavi kaç yaşında nereli? Eran Zahavi hangi pozisyonda oynuyor? Eran Zahavi hangi takımlarda oynadı? Eran Zahavi kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Eran Zahavi, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Eran Zahavi kimdir? Eran Zahavi hangi takımlarda oynadı? Eran Zahavi kaç yaşında nereli? Eran Zahavi hangi pozisyonda oynuyor? ERAN ZAHAVİ KİMDİR? Doğum tarihi: 25 Temmuz 1987 Kaç yaşında: 33 yaşında Nereli: Rişon LeTsiyon, İsrail Boy: 1,82 m Eran Zahavi, Santrfor mevkisinde oynayan İsrailli millî futbolcu. Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou R&F'de forma giymektedir. Çin kulübüyle 31 Aralık 2020'ye kadar sözleşmesi bulunmaktadır. Çin Süper Ligi'nde 28 maçta 29 gol atarak bir sezonda en çok gol atan futbolcu olmuştur. İsrail'in Rişon LeTsiyon şehrinde Yahudi ebeveynlerin çocuğu olarak doğdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nde askerlik yaptı. 2012'de Shay Zahavi ile evlendi ve "Roy" adında bir çocuğu oldu. Babası Fransa doğumlu olduğundan Fransız pasaportu da bulunmaktadır. Profesyonel kariyeri 2006-2011 Hapoel Tel Aviv 2007-2008 › İroni Ramat HaŞaron (kiralık) 2011-2012 Palermo 2012-2016 Makabi Tel Aviv 2016- Guangzhou R&F