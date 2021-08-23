Er meydanının yiğitleri Pamukkale'den geçti

Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri, 38'i başpehlivan olmak üzere 517 pehlivanın katılımıyla gerçekleşti.

Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri, 38'i başpehlivan olmak üzere 517 pehlivanın katılımıyla gerçekleşti. 10 binlerce kişinin izlediği güreşlerinin başpehlivanı finalde İsmail Balaban'ı yenen son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz oldu.

Pamukkale Belediyesi tarihe imza attı. İlk kez şehir merkezinde düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri'ne Denizli Atatürk Stadı ev sahipliği yaptı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin ev sahipliğinde Denizli'de bir ilke imza atarak düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri'ne Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Devlet sporcusu Kırkpınar daimi altın kemer sahibi Denizlili başpehlivan Hüseyin Çokal, diğer protokol üyeleri ile birçok ilden gelen yağlı güreş ağaları ve on binlerce güreş sever katıldı. Sabah saat 10.00'da başlayan Pamukkale Yağlı Güreşleri, akşam saatlerine kadar devam ederken, Denizli Atatürk Stadı'nın ışıklarının açılmasıyla muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

"Bütün vatandaşlarımızın ayağına bu fırsatı getirelim istedik"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde Denizli halkının ata sporu yağlı güreşe olan özlemlerini anladıklarını ve gerçekten başarılı bir organizasyona imza attıklarını stadı dolduran on binlerin ispatladığını belirtti. Güreşlerin ilk kez şehir merkezinde yapıldığını ifade eden Örki, "Aylardır hazırlığını yaptığımız o coşkulu ana şükürler olsun kavuştuk. Çok şükür kazasız belasız bir şekilde dualar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde açılışımızı gerçekleştirdik. Öncelikle küçük pehlivanlarımızla başladık. İnşallah kazasız belasız yarış temenni ediyorum. Bizim açımızdan da farklı heyecanı var. Çünkü Denizli'nin şehir merkezinde çok uzun yıllardır ilk kez böylesine büyük ve güçlü organizasyon yapılıyor. Yağlı güreş ata sporumuzdur. Ecdadımızın bize yadigarı ve aynı zamanda emanetidir. Denizli'nin merkezinde yaşayan ve yoğun bir şekilde çalışan ve diğer güreşlere yoğunluktan dolayı gidemeyen bütün vatandaşlarımızın ayağına bu fırsatı getirelim istedik. Başlangıcı çok keyifli oldu ve inşallah sonu da öyle olur. 40 pınarda altın kemer almış bütün başpehlivanlarımız bugün er meydanında olacaklar. Şeref konuğumuzda var Denizli'de. O şeref konuğumuz ise altın kemeri 3 kez alarak ebedi sahibi unvanına kavuşmuş olan Hüseyin Çokal abimizde yanımızda" dedi.

Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde 517 pehlivan güreşti

Pamukkale Yağlı Güreşleri'ne minik 1 boyunda 12 pehlivan; minik 2 boyunda 20; Teşvik 1 boyunda 28; Teşvik 2 boyunda 26 pehlivan; Tozkoparan boyunda 35 pehlivan; Ayak boyunda 45 pehlivan; Deste küçük boy 62 pehlivan; Deste büyük boy 50 pehlivan; Küçük orta küçük boy da 79 pehlivan; Küçük orta büyük boy da 37 pehlivan; Büyük orta boy da 39 pehlivan; Başaltında 42 ve baş güreşlerde 42 olmak üzere toplamda 517 pehlivan kıyasıya mücadele etti.

Başpehlivanlık mücadelesinde ise nefesler tutuldu

Yarı finalde İsmail Balaban Mustafa Batu'ya yenerek finale çıkan ilk isim olurken, Cengizhan Şimşek'i yenen Ali Gürbüz de adını finale yazdırdı. Zorlu mücadele 20 dakika sürerken rakibi İsmail Balaban'ı yenen son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz Pamukkale Yağlı Güreşleri şampiyonu oldu.

İsmail Balaban'ın ikinci olduğu Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde üçüncülüğü ise Mustafa Batu ve Cengizhan Şimşek paylaştı. Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren başpehlivanlara madalya ve kupaları Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ve Pamukkale Yağlı Güreşleri Ağası Yavuz Cinkaya birlikte verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı