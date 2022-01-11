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ER-GÜR-DER projelerini anlattı

ER-GÜR-DER projelerini anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

GÜR-DER Başkanı İzzet Uçan ve yönetim kurulu üyeleri GSİM Müdürü Birdal Öztürk ile bir araya gelerek projeleri hakkında görüş alış verişinde bulundu.

ERZURUM (İHA) - ER-GÜR-DER Başkanı İzzet Uçan ve yönetim kurulu üyeleri GSİM Müdürü Birdal Öztürk ile bir araya gelerek projeleri hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Kış Sporları Enstitüsü Müdür Yardımcısı olan ER-GÜR-DER Başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan ile yönetim kurulu üyeleri Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret etti. Kış Sporları Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve ER-GÜR-DER Başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan, enstitünün yanı sıra ER-GÜR-DER'in faaliyetleri ve yapacakları projeler hakkında Öztürk ile görüş alış verişinde bulundu.

Doç. Dr. Uçan ayrıca Atatürk Üniversitesi olarak yaptıkları 'Kariyer Günü'ne katkı ve destekleri için GSİM Müdürü Birdal Öztürk'e teşekkür etti.

Ziyarette aynı zamanda Aziziye Milli Eğitim İlçe Müdürü olan ER-GÜR-DER yönetim kurulu üyesi Nurullah Yavilioğlu, Reşit Karabacak Spor Lisesi Müdürü Sinan Topallı ile ETÜ Araştırma Görevlilerinden Yusuf Buzdağlı da yer aldı. - ERZURUM

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