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EPDK'den ön ödemeli sayaçlarda düzeltme uygulamasına yönelik açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ön ödemeli sayaçlarda düzeltme uygulamasının faturalı sayaç ile ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler arasındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını amaçladığı bildirildi.

01.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:45
EPDK'den ön ödemeli sayaçlarda düzeltme uygulamasına yönelik açıklama

(EPDK), ön ödemeli sayaçlarda düzeltme uygulamasının faturalı sayaç ile ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler arasındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını amaçladığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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