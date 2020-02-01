EPDK'den ön ödemeli sayaçlarda düzeltme uygulamasına yönelik açıklama
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ön ödemeli sayaçlarda düzeltme uygulamasının faturalı sayaç ile ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler arasındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını amaçladığı bildirildi.
01.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:45
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ön ödemeli sayaçlarda düzeltme uygulamasının faturalı sayaç ile ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler arasındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını amaçladığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com