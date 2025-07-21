Alman basınına yansıyan haberlere göre; sarı-kırmızılı ekip, Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ta forma giyen Enzo Millot'un menajeriyle temasa geçti. Enzo Millot Galatasaray'a mı gelecek?

GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ TRANSFER HAMLESİ

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, beklenmedik bir isme yöneldiği öne sürüldü. Alman basınına yansıyan haberlere göre; sarı-kırmızılı ekip, Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ta forma giyen Enzo Millot'un menajeriyle temasa geçti.

OKAN BURUK'UN ÖZEL İSTEĞİ

BILD'in haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu kadrosunda görmeyi özel olarak arzuluyor. Haberde ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme ihtimali ve oyuncunun yüksek maaş beklentisinin bu transferi cazip kıldığı aktarıldı.

TRANSFERDE ÖNE ÇIKAN ENGEL

Almanya'dan gelen haberlere göre bu transferin önündeki en büyük engel, Galatasaray'ın hali hazırda Osimhen transferi için düşündüğü yüksek bonservis bedeli ile Leroy Sane'ye önerilen maaşın kulüp bütçesini zorlaması. Ayrıca, Galatasaray'ın henüz Stuttgart kulübüyle resmi bir görüşme gerçekleştirmediği de özellikle vurgulanıyor.

MİLLOT'UN SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Stuttgart formasıyla 43 resmi maçta görev yapan Enzo Millot, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 8 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu. Bu istatistikler, genç oyuncunun Avrupa'daki dikkat çekici çıkışını ortaya koyuyor.