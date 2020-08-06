Enver Cenk Şahin Gaziantep FK'da
Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Kayserispor forması giyen Enver Cenk Şahin'i kadrosuna kattı.
06.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:42
Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Kayserispor forması giyen Enver Cenk Şahin'i kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Kayserispor forması giyen Enver Cenk Şahin ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Cenk Enver Şahin ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Cenk Enver Şahin'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA