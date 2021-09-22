Engelsiz Filmler Festivali Kısa Film Yarışması'nın jürisi açıklandı - Haberler
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Engelsiz Filmler Festivali Kısa Film Yarışması'nın jürisi açıklandı

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat
Engelsiz Filmler Festivali Kısa Film Yarışması'nın jürisi açıklandı

Engelsiz Filmler Festivali'nde, bu yıl ilk kez düzenlenen Kısa Film Yarışması kategorisinde yarışacak filmleri değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu.

Engelsiz Filmler Festivali'nde, bu yıl ilk kez düzenlenen Kısa Film Yarışması kategorisinde yarışacak filmleri değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu.

Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen, 11-17 Ekim'de çevrim içi ve fiziksel gösterimlerle sinemaseverlerle buluşacak yarışmanın jürisinde Azza Chaabouni, Insa Wiese ve Sidar Serdar Karakaş yer alacak.

Jüri üyeleri, yarışmada finale kalan filmleri değerlendirerek "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini, festival izleyicileri ise oylarıyla Seyirci Özel Ödülü'nün sahibini belirleyecek.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen festivalin kısa film yarışmasına 20 ülkeden 66 kısa film başvuru yaptı, 8 ülkeden 13 kısa film finale kaldı.

Festivalin bütün film gösterimleri ile diğer yan etkinlikler, sesli betimleme ve ayrıntılı alt yazı seçenekleriyle erişilebilir olarak takip edilebilecek.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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