Engelli çocukların yüzme hayalini gerçekleştiren proje, ilk meyvesini verdi

04.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:29

BURSA'da bedensel engelli çocuklara yüzme eğitimleri veren genç eğitmenler Arzu Taşoğlu (27) ile Çetin Arslan'ın (24) hayata geçirdikleri 'Suda Engelsiz Yaşam' projesi, ilk meyvesini verdi. Proje kapsamında eğitimler alan ve yüzmeye sıfırdan başlayan 10 yaşındaki Abdulkadir Köken, altın madalyanın sahibi oldu.

Bursa'da yüzme eğitmeni Arzu Taşoğlu ile Çetin Arslan, 8 ay önce anlamlı bir proje için gönüllü olarak bir araya geldi. Engelli çocukların da yüzme ile hayata tutunmasını amaçlayan 'Suda Engelsiz Yaşam' adlı proje için çeşitli hastaneler ile görüşen Taşoğlu ile Arslan, bedensel engele sahip çocuklara yüzme eğitimi vermek amacıyla ilk adımlarını attı. 10'un üzerinde engelli çocuğun aileleriyle temasa geçen iki genç eğitmen, özel bir eğitim kurumunun havuzunda çocuklara ücretsiz eğitimler vermeye başladı. Eğitimlere olan ilginin artmasıyla birlikte engelli çocukların sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarma amacıyla çalışmalarını yoğunlaştıran Arzu Taşoğlu ile Çetin Arslan, yarışmalar için öğrencilerini hazırladı.

Kaynak: DHA