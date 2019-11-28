Engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor

28.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:24

SAMSUN'da kampa giren Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı sporcuları, Almanya'da düzenlenecek Dünya Dans Şampiyonası'na hazırlanıyor. Sıkı kamp programında antrenmanlarını sürdüren milli dansçılar, yaşam hikayeleri ve gayretleriyle de dikkat çekiyor.

Milli dansçılar, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda antrenör Gazi Umdu yönetimindeki yoğun kamp programında çalışmalarını sürdürüyor. Milliler şampiyondan altın madalya ile yurda dönmeyi hedefliyor. Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşayan milli dansçılar, yaşam hikayeleri ve gayretleriyle göz dolduruyor. Milli takımın dansçıları Abdül Kadir Ünal (45) ve Memet Sefa Öztürk (39), yıllar önce başlarından geçen kaza ve olaylarla ardından yaşadıklarını anlattı. 25 yıl önce omuriliğine isabet eden kurşun nedeniyle tekerlekli sandalyede hayatını sürdürmek zorunda kalan Ünal ile 2006'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndaki mezuniyet gecesi geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalan Öztürk'ün hayata bağlılığı herkese örnek oluyor.

Kaynak: DHA

"PES ETMEDİM, UMUT VAR DEDİM"25 yıl önce yaşadıklarını anlatan Abdül Kadir Ünal, "Ehliyet almak için trafik şube müdürlüğüne gitmiştim. Tabancasını kurcalayan bir polis memuru, kazara beni vurdu. Omurgamdan yaralandım. Zor zamanlar geçirdim ama hiçbir zaman pes etmedim, yaşam mücadelemi kaybetmedim. Engeliniz ne olursa olsun, hayata tutunmanızı sağlayacak bir şeyler var, umut var. Bir hafta boyunca 'Neden benim başıma geldi?' dedim, bir hafta sonra bu düşünceleri kafamdan sildim ve hayata tutundum. Bu durum benim için bir engel değil, ben de herkes gibi istediğimi yapabiliyorum. Benim engel olarak görmediğimi, başka kişilerin engel demesine katlanamıyorum" dedi."ÜLKEMİ GURURLA TEMSİL EDİYORUM"Milli takımda Türkiye'yi gururla temsil ettiğini dile getiren Ünal, "Düzenlenen çeşitli yarışlarda madalya aldım, yabancı ülkelerde İstiklal Marşımızın okunması bizler için gurur vericiydi. Şimdi de Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz, sıkı bir kamp dönemi geçiriyoruz. Amacım; Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını kürsüye çıkarmak ve İstiklal Marşı'nı okumak. Engelli arkadaşlarıma tavsiyem; sporun veya sanatın herhangi bir dalında yer almaları. Çünkü insanın hayata olan bakışı bile değişiyor, nefes aldığınızı hissediyorsunuz" diye konuştu."DANS BENİM HAYATIM"2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'nden mezun olduğunu belirten milli dansçı Memet Sefa Öztürk ise mezuniyet gecesinde geçirdiği trafik kazasında felç kaldığını söyledi. Hiçbir zaman pes etmediğini belirten Öztürk, "2008 yılında yeniden dans etmeye başladım. Uluslararası projelerde yer aldım. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun (TBESF) bir dans branşı açmasını istiyordum, bunun için büyük uğraşlar verdim. Ülkemi temsil etmek istedim. 7 yıl sonra federasyon tekerlekli sandalye dans branşını açtı. İlk yarışmacılarından biri oldum ve milli takımda yer alıyorum. Şimdi de Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Hedefim; ilk üçe girebilmek ve umutluyum. Rakiplerimiz çok zorlu ama ben de onlar için zorlu olacağım, çok iddialıyım. Dans benim hayatım" dedi.350 DANSÇI KATILACAK29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya, dünyanın birçok ülkesinden 350 sporcu katılacak. Şampiyonada milli sporcular Osman Ertöz, Yeşim Eryiğit, Abdül Kadir Ünal, Şima Elif Umdu, Burak Bolat, Gizem Sarıgöl, Memet Sefa Öztürk ve Yeliz Güllü, 12 kategoride Türkiye'yi temsil edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Abdül Kadir Ünal'dan dans ederken detaylarAbdül Kadir Ünal ile röportajMemet Sefa Öztürk'ten dans detaylarıMemet Sefa Öztürk ile röportajMemet Sefa Öztürk'ün bale yaparken çekilmiş eski arşiv görüntüleriMilli takımdan genel detay- Samsun