Enez'de 31 kaçak göçmen yakalandı
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Enez'de 31 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.

16.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:52
Enez'de 31 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin ilçesi açıklarında, lastik botla 'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçe açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 10'u çocuk, 6'sı kadın 31 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanma anları, Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülenen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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