Enerji ve nakil kablosu çalan şüpheliler yakayı ele verdi

19.10.2019 14:23

Bursa'da farklı tarihlerde 5 bölgede enerji ve nakil kablosu çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve izlenen güvenlik kamerası görüntüleri ile hırsızlık yapan şüpheliler tespit edildi. M.B. ve E.M., çaldıkları kabloların bakır kısımlarını ayrıştırdıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bin 400 metre enerji ve nakil kablosu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarma bölgesinde 4, polis bölgesinde 1 olmak üzere farklı tarihlerde yaptıkları 5 hırsızlık olayını itiraf etti. Şüpheliler gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA