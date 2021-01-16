En zenginler listesindeydi! Rothschild ailesinin tek varisi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
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En zenginler listesindeydi! Rothschild ailesinin tek varisi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

16.01.2021 21:00 | Son Güncelleme: 16.01.2021 21:23
En zenginler listesindeydi! Rothschild ailesinin tek varisi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Rothschild ailesinin tek varisi Bankacı ve Edmond de Rothschild Group'un sahibi Banker Benjamin de Rothschild, kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti.

Bankacı ve Edmond de Rothschild Group'un sahibi Benjamin de Rothschild kalp krizi sebebiyle 57 yaşında vefat etti. Ailesi haberi Fransız medyasına duyurdu. Yapılan açıklamada, "Pregny (İsviçre) ailesinin evinde geçirdiği kalp krizinin ardından 15 Ocak günü öğleden sonra meydana geldi" dendi.

1963'te doğan Benjamin de Rothschild, Edmond ve Nadine de Rothschild'in oğlu ve tek varisiydi ve 1997'den beri babası tarafından hayata geçirilen grubun başındaydı.

DÜNYA ÇAPINDA 32 OFİSE SAHİPTİ

2015 yılında kuruluşa dahil olan eşi Ariane ile birlikte, özel bankacılık ve varlık yönetimi konusunda uzmanlaşmış, Rothschild imparatorluğunun gelişimine öncülük ettiler.

1953 yılında kurulan Cenevre merkezli Edmond de Rothschild grubu, şu anda 173 milyar İsviçre frangı varlığa (160 milyar euro), 2.600 çalışana ve dünya çapında 32 ofise sahip.

Rothschild aynı zamanda Edmond de Rothschild bağlı kuruluşları aracılığıyla Arjantin, Yeni Zelanda, Güney Afrika, İspanya ve Fransa'da üzüm bağlarının sahibi veya ortak sahibi olarak da biliniyor.

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