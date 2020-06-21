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"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar

3-3 berabere biten Galatasaray-Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulunan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakemleri sert sözlerle eleştirdi. "Gereğini yaptılar" diyen Terim, 6 saniye kuralı nedeniyle verilen en direkt serbest vuruş için de "Dünyada çalınmıyor, Cüneyt Çakır da içeride maçı izliyor" ifadelerini kullandı.

21.06.2020 23:44 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:50

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep ile 3-3 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Hakemleri sert sözlerle eleştiren Terim, kendilerine operasyon yapıldığını iddia etti.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;

İki haftadır tatsız geçen maçlar oynuyoruz, oyuncular emek veriyor, hepimiz emek veriyoruz ama iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. Futbolun bir dengesi vardır, bu dengeyle saha içerisinde oynadığın zaman ipin ucunu kaçırırsanız. Ben virüsü bedenlerde değil, zihinlerde bulacak ve ortaya çıkaracak bir buluş bekliyorum.

"BU DÜDÜK EN SON NE ZAMAN ÇALINDI HATIRLAMIYORUM"

En son bu saniye kuralı ne zaman çalındı bilmiyorum. Enteresan! Kalecimizin top elinde, Kenan üzerine gidiyor, tedirgin ediyor, bu arada Cüneyt de içeride maçı izliyor. Artık öyle bir noktaya geldik ki... Kulübün bir açıklama yaparak kınama mesajı yayınlamasının da bir anlamı yok! Oğuz Sarvan ile Ünsal Çimen bunları mı anlattılar, 6 saniye kuralı dünyada zaten çalınmıyor, Türkiye'de en son ne zaman çalındı bilmiyorum.

"KINAMA DEKLARASYONLARIYLA OLMUYOR"

Galatasaray kazanır, kaybeder, şampiyonluklar gelir, gider ama bunlar düzelmez! Sadece kınama deklarasyonları ile bu işler olmuyor.

"İKİ NAMUSLU ADAMA DÜDÜK ASTIRDILAR, BİZE GEREĞİNİ YAPTILAR"

Ne sakat ne cezalı oyuncumuz için hiçbir zaman ağzımı açmadım, bizim sıkıntımız bunlar değil! Geçen sene düdük astırdılar, iki namuslu adama! Nerede bu adamlar? Rize'deki hakem nerede? Bugün olanlar... Gereğini yaptılar.

"BEN YAPSAM 100 MAÇ CEZA YERİM"

Ben, başkalarının saha kenarında yaptıklarını yapsam 100 maç ceza yerim! Ben olsaydım, penaltıda kalecinin direğin yanında durması talimatını verirdim. Bu nedir? Hep mi denk gelir? Ne konuşayım?

"EN AZ 5 FARKLI BİTMESİ GEREKİRDİ"

Müthiş oynayan bir Galatasaray! İlk yarının en az 5 farklı bitmesi gerekirdi. Futbolun bir dengesi var, bu ayarı kaçırdığınız zaman (hakemleri kast ederek) iş başka bir hal alır.

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