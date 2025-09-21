Haberler

En Nesyri neden yok? Kasımpaşa Fenerbahçe Nesyri sakat mı, cezalı mı?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. En Nesyri neden yok? Kasımpaşa Fenerbahçe Nesyri sakat mı, cezalı mı?

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. En Nesyri neden yok?Kasımpaşa Fenerbahçe Nesyri sakat mı, cezalı mı?

KASIMPAŞA – FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki heyecan dolu mücadele Bein Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Bein Sports aboneliğine sahip olmaları gerekiyor. Yayın, maçın başlama saatinde canlı olarak ekrana gelecek.

KARŞILAŞMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de merakla beklenen Kasımpaşa – Fenerbahçe mücadelesi bu akşam oynanacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Mücadele İstanbul'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, atmosferi yüksek bir karşılaşmaya tanıklık edecek.

EN-NESYRİ DURUMU

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden En-Nesyri bu maçta ilk 11'de yer almıyor. Ancak sakatlığı veya cezası bulunmuyor. Oyuncu yedek kulübesinde olacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali, Ben Ouanes, Gueye

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Asensio, İrfan Can, Talisca, Kerem Aktürkoğlu

