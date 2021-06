En İyi Netflix Dizileri 2021 - Güncel En İyi Yabancı Diziler

Netflix'teki en iyi dizileri mi arıyorsunuz? Başka yere bakmayın, çünkü haberler.com, şu anda izlenebilecek en iyi orijinal Netflix dizilerinin bir listesini hazırladı ve sıralandı. İşte en iyi Netflix dizileri 2021 - Güncel en iyi yabancı diziler

Çizgi roman uyarlaması Sweet Tooth, Ryan Murphy'nin moda draması Halston, epik fantezi destanı Shadow and Bone ve anime Yasuke gibi yeni gelen diğer oyuncularla birlikte listeye katılan en son başlık. Bridgerton, The Queen's Gambit, Dark,Ozark,The Witcher, Stranger Things, Black Mirror,You ve Dash & Lily gibi popüler oyunların yanı sıra en iyi yabancı dizileri de sıraladık.

EN İYİ NETFLİX DİZİLERİ 2021

1. The Breaking Bad (IMDb: 9.5)

Breaking Bad, IMDb'in gelmiş geçmiş en iyi diziler listesinde 5 numarada yer alan, 50 yaşında, Walter White adlı bir lise kimya öğretmeninin, ailesinin maddi gereksinimlerini karşılayabilmek için New Mexico'nun uyuşturucu imparatoruna evrilmesini konu alan efsane dizilerden. Karakterlerin derinliği, olay örgüsünün griftliği, sürükleyiciliği ile dizi gibi dizi. Bryan Cranston, Anna Gunn ve Aaron Paul'ün başrol aldığı dizi 5 sezon boyunca izleyene nefes aldırmıyor. Bölümler ortalama 50 dakika.

Tür: Suç, Dram

2. Our Planet (IMDb: 9.3)

Our Planet, Planet Earth'ın yükselttiği çıtayı daha da yükseğe çıkaran, sunumunu doğa tarihçisi David Attenborough'un yaptığı doğa ve hayvan belgesel serisi. Our Planet, doğanın güzellikleri kadar dünyanın dört bir yanında insanın doğaya verdiği zararı da ele alıyor. Tek sezon ve 8 bölümden oluşuyor. Bölümler ortalama 50 dakika.

Tür: Belgesel, Doğa

3. The Last Dance (IMDb: 9.3)

The Last Dance, efsanevi basketçi Michael Jordan'ın da forma giydiği Chicago Bulls basketbol takımının 1997-98 sezonundan yayınlanmamış görüntülerle dolu, Michael Jordan'ın hayatını ve Chicago Bulls'un diğer efsanevi oyuncularla dolu kadrosunu da arka plana alan belgesel mini dizisi. Bu projenin yıllardır yayınlanması bekleniyordu ve sonunda Netflix pandemi günlerinde olaya el atıp basketbolseverleri ve Michael Jordan hayranlarını sevindirdi. Gerçekten basketboldan anlayın veya anlamayın izleyen herkesin sevebileceği bir yapım olmuş.

Tür: Belgesel, Spor

4. Avatar: Son Hava Bükücü (IMDb: 9.3)

Avatar: Son Havabükücü için Japon animesinin Amerikan versiyonu diyebiliriz. Asya esintili bu tarz o kadar beğenildi ki Avatar'ın Emmy Ödülü de var. 3 sezon boyunca Avatar Aang ve arkadaşlarının dünyayı acımasız Ateş Kralı'ndan kurtarmak için çıktıkları macerayı izliyoruz. Bizce büyük küçük herkesin beğeneceği bir yapım. Aang'den sonra Subükücü Kora'nın maceraları da çıktı ama o ilk seri kadar başarılı olamadı.

Tür: Animasyon

5. Rick And Morty (IMDb: 9.2)

Rick & Morty, galaksilerarası ve boyutlararası yolculuklar yaparak inanılmaz olaylara karışan çılgın bilimci Rick ve onun saf torunu Morty'nin macera dolu ve komik hikayelerinden oluşuyor. İkili her bölümde kendilerini farklı tehlikeler içinde buluyorlar. Dizinin şimdilik toplam 4 sezonu bulunuyor. Her bölüm 22 dakika sürüyor.

Tür: Animasyon, Macera

6. Sherlock (IMDb: 9.1)

Sherlock, Sir Arthur Conan Doyle'ın aynı adı taşıyan romanlarından televizyona modern bir mini dizi uyarlaması. Günümüz Londra'sında geçen dizide, Baker Street'te yaşayan ünlü dedektif Sherlock Holmes, ev arkadaşı Doktor Watson ile maceradan maceraya koşuyor ve çözülemeyen sırları çözüyor. Sherlock rolünde Emmy ödüllü Benedict Cumberbatch, Dr. Watson rolünde yine Emmy ödüllü Martin Freeman harika işler çıkarıyor. Her biri bir saat süren toplam 13 bölümden ve 4 sezondan oluşan dizinin 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

Tür: Suç, Gizem

7. When They See Us (IMDb: 9.0)

Central Park'ta koşu yapan bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Harlemli beş gencin hikayesini konu alan When They See Us, gerçekten yaşanmış bir olaydan uyarlanmış dört bölümlük bir mini dizi. 1989'da yaşanan ve kayıtlara The Central Park Five olayını diye geçen olay sonrası 5 genç, işlemedikleri bir suç yüzünden, yoğun ırkçılığa maruz kalarak hapse gönderiliyor. Fakat asıl gerçek yıllar sonra ortaya çıkıyor. Dizinin bölümleri ortalam 1 saat 10 dakika sürüyor.

Tür: Suç, Dram

8. Friends (IMDb: 8.9)

Müjdemizi isteriz 1994 yılından 2004'e kadar hayatlarımızda kendine kalıcı bir yer edinmiş efsane dizi Friends Netflix'e yüklendi. Bizce duymayan bilmeyen yoktur ama yine de söylemeden geçmeyelim. Toplam 10 sezonu bulunan Friends, 90'ların New York'unda yaşayan Phoebe, Rachel, Monica, Ross, Joey ve Chandler'ın maceralarını konu alıyor. Bölümler 20 dakika civarında. Dönüp dönüp izlemelik ve nostalji yapmalık.

Tür: Komedi

9. Narcos ve Narcos Mexico (IMDb: 8.8)

Narcos, ilk iki sezonunda, Kolombiya'nın uyuşturucu imparatoru Pablo Escobar'ın hayatına ve ABD ajanlarınca yakalanmasına, üçüncü sezonda ise, Kolombiya'nın diğer uyuşturucu imparatorlarının yaşamlarına odaklanan bir polisiye dizi. Escobar'ın hayatını daha önce okumadıysanız hayretlerle izleyeceksiniz. O kadar ki zaman zaman bunun gerçek bir hikaye ve kişiyi anlattığına inanamayaksınız. Konusunun ilginçliği kadar, işlenme şekli de başarılı. Bölümler ortalama 45 dakika. Narcos: Mexico ise Kolombiya'dan sonra Meksika'daki Guadalajara kartelinin hikayesini anlatıyor.

Tür: Suç, Aksiyon

10. Peaky Blinders (IMDb: 8.8)

Senaryosu, sinematografisi, oyunculuk ve konusu ile Netflix'teki en kaliteli dizi olmaya aday olduğunu söyleyerek Peaky Blinders'a giriş yapalım. Gerçek bir hikayeden esinlenilerek yaratılmış olan Peaky Blinders, 1890'ların sonu 1900'lerin başında, sokak çeteleri tarafından yönetilen Birmingham çıkışlı Peaky Blinders çetesinin, İngiliz devleti içinde yükselişini konu alıyor. Cillian Murphy, Tom Hardy, Adrien Brody, Sam Neill, Helen McCrory gibi usta oyuncularla dolu kadrosu, müzikleri, set ve kostüm tasarımı, görüntü yönetmenliği ile inanılmaz başarılı bir yapım. Şu anda yayınlanmış 5 sezonu var. İlk sezonlar efsane, son sezonlarda aynı beklentiyi karşılamıyorsa da izlemeye değer. Bölümler ortalama 55 dakika. Dizinin altıncı sezonunun yayın tarihi henüz belli değil.

Tür: Dönem, Suç, Dram

11. Stranger Things (IMDb: 8.8)

İzleyenlere 80'ler nostaljisi yaşatan, korku, komedi, fantastik ve dram öğelerini başarılı bir şekilde harmanlayan Stranger Things, Hawkins adlı bir kasabada, bir çocuğun kaybolması ile başlayan gizemli ve fantastik olayları, kaybolan arkadaşlarının izini bulmaya çalışan bir grup çocuk ve ailelerinin başına gelenleri konu alıyor. İnanılmaz sürükleyici, bir gece de bir sezon devirtir. Dizinin en büyük artısı ise sevimli çocuk oyuncu kadrosu, Wionna Ryder ve David Harbour'un başarılı performansları. Bölümler ortalama 50-55 dakika. Şu anda yayınlanmış 3 sezonu var. Dördüncü sezonun Ekim ya da Kasım 2020'de yayınlanması bekleniyor. Biz de dört gözle bekliyoruz.

Tür: Fantastik, Macera

12. Black Mirror (IMDb: 8.8)

Drama, macera, hiciv ve bilimkurgu tarzında 3'er bölümlük sezonlardan oluşan İngiliz televizyon dizisi Black Mirror, modern ve dijital çağın yarattığı farklı distopik durumları konu alıyor. İşlediği konular karanlık olduğu kadar mümkün de olduğu için izlerken içinizi sıkıntılar basıyor ama insan kendini izlemekten alamıyor da. Ben içim aşırı karardığı ve gelecek ile ilgili endişelerimi körüklediği için diziyi çok beğenmeme rağmen izlemeyi bıraktım. 2 saatlik özel bir Christmas bölümü de olan dizinin toplam 5 sezonu var. Her bölüm ortalama 2 saat sürüyor.

Tür: Bilim Kurgu, Antoloji

13. House Of Cards (IMDb: 8.8)

David Fincher'ın yapımcıları arasında bulunduğu House of Cards, çevirdiği politik entrikalarla ABD'de kongre üyeliğinden en üst mevkiye kadar yükselen Francis Underwood'un hikayesini konu alıyor. Kevin Spacey ve Robin Wright'ın başrolünde olduğu dizide, altıncı ve son sezonda Kevin Spacey'i izlemedik çünkü kendisi hakkında çıkan taciz şuçlamalarından dolayı diziden çıkartılmıştı. Dizinin toplam 6 sezonu var. Bölümler ortalama 50 dakika.

Tür: Dram, Politik

14. Better Call Saul (IMDb: 8.7)

Better Call Saul, Breaking Bad'den hatırlayacağınız ceza avukatı Saul Goodman'ın, bir zamanlar Jimmy McGill olduğu zamanda geçiyor ve onun New Mexico, Albuquerque'deki hukuk bürosunu kurmadan önceki davalarını ve sıkıntılarını konu alıyor. Jimmy McGill'i canlandıran Bob Odenkirk gerçekten döktürüyor. Zaten kendisi bu rolü ile Emmy ödülünün de sahibi. Dizinin toplam 5 sezonu var fakat Netflix'te 4 sezonu yayında. Altıncı sezonun dizinin final sezonu olacağı söyleniyor. Bölümler ortalama 45 dakika.

Tür: Suç, Dram

15. Bojack Horseman (IMDb: 8.7)

Bojack Horseman, insan-hayvanların ve insanların bir arada yaşadığı alternatif bir evrende geçen, 90'lardaki bir sitcomla üne kavuşan ama günümüzde ününü kaybetmeye başlamış, depresyonun eşiğinde bir at olan Bojack'in hikayesini anlatan bir animasyon dizi. LA'deki film endüstrisini konu alıyor gibi gözükse de varoluşa, ilişkilere ve kendini gerçekleştirmeye dair çok derin ve başarılı bir irdeleme diyebiliriz. Toplam 6 sezonu var ve bölümler ortalama 25'er dakika sürüyor. 3. sezonun 4. bölümü favorilerimden.

Tür: Animasyon, Komedi

16. Dark (IMDb: 8.7)

Oldukça karmaşık ilişkiler ağı ile örülü bir yapım olan Dark, zamanın 33 yılda bir kendini tekrar ettiği Winden kasabasında yaşayan insanların, üç ayrı zaman diliminde yaşadıklarını konu alan bir bilimkurgu dizisi. Dizinin Alman yapımı ve Almanca olduğunun da altını çizelim. Şu anda yayınlanmış 2 sezonu var. İkinci sezonunda, dördüncü bir zaman dilimindeki olaylar ve karakterler de hikayeye ekleniyor o nedenle iki sezonu peş peşe izlemek isteyebilirsiniz. Böylece kim kimdi karıştırmamış olursunuz. Bölümler ortalama 55 dakika. Dizinin üçüncü sezonunun, en erken 2020'de yayınlanması bekleniyor.

Tür: Bilim Kurgu, Gizem

17. The Crown (IMDb: 8.7)

En pahalı Netflix yapımlarından olan The Crown, Birleşik Krallık'ın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in yaşamına ve İngiliz monarşisinde kapalı kapılar ardında gelişen olaylara odaklanıyor. Kraliçenin gençlik yıllarını Claire Foy canlandırırken, orta yaşlılığını ise Olivia Colman canlandırıyor. 5. sezonda kraliçeyi canlandıracak isim ise Imelda Staunton olarak açıklandı. Şu anda yayınlanmış 3 sezonu var. Bölümler ortalama 1 saat. Dizinin dördüncü sezonunun, en erken 2020'de yayınlanması bekleniyor.

Tür: Dönem, Dram, Politik

18. Anne With An E (IMDb: 8.7)

Anne with an E, Lucy Maud Montgomery'nin klasik çocuk edebiyatı Yeşilin Kızı Anne'den uyarlanan Kanadalı bir televizyon dizisi. Anne ve babasını kaybeden, Polyana misali sevgi dolu bir kalbi olan Anne Shirley'nin hikayesini ve onun Green Gables kasabasındaki yeni hayatını konu ediyor. Toplam 3 sezonu var. Bölümler ortalama 1 saat kadar sürüyor.

Tür: Dönem, Dram

19. The Queen's Gambit (IMDb: 8.6)

The Queen's Gambit, Walter Tevis'in 1983 tarihli aynı adlı romanından uyarlanma bir Amerikan dram mini televizyon dizisi. Ama yarattığı sükse ve En İyi Mini Dizi ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında Altın Küre kazanmasıyla bir tv dizisi olmanın ötesine geçti. Hatta öyle ki bir anda dünyada satrança olan ilgi arttı. Anya Taylor-Joy'un Beth Harmon adlı öksüz ve genç bir satranç ustasının başarı hikayesini anlatan dizinin toplam 7 bölümü var.

Tür: Dram, Dönem

20. Vikings (IMDb: 8.6)

Kanada-İrlanda ortak yapımı, tarihsel drama türünde bir televizyon dizisi olan Vikings, cesur bir savaşçı Ragnar Lothbrok ve ailesinin öyküsünü konu alıyor. Vikingler'in ilgi çekici kültürünü, yaşayış biçimlerini ve efsanelerini, tarihsel verilere dayanarak ele alan dizi, produksyon kalitesi, oyunculuk ve senaryoya biraz daha titizlenseymiş keşke demeden de geçemiyoruz. Şu anda yayınlanmış 5 sezonu var. Bölümleri ortalama 45 dakika sürüyor.

Tür: Dönem, Savaş

21. Mindhunter (IMDb: 8.6)

Mindhunter, 1970'lerde geliştirdikleri sorgulama ve analiz teknikleriyle tipik seri katil profilinin çıkarılmasında öncü olan iki FBI ajanının suçlularla yaptıkları mülakatlar ve cinayet çözümlemelerini işliyor. David Fincher'ın dizinin yapımcılarından olduğu dizinin şu an 2. sezonu yayında. Ortalama bölüm süresinin 45 dakika olduğu dizinin üçüncü sezonunun ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

Tür: Suç, Dram

IMDb: 8.6 Rotten Tomatoes: %95 Google: %96

22. Love, Death & Robots (IMDb: 8.6)

Love, Death & Robots, David Fincher'ın da aralarında bulunduğu yapımcı kadrosu ile öne çıkan, bilimkurgudan fantastiğe, dramdan komediye birçok farklı türlerde, robotların başrolde olduğu bölümler sunan bir antoloji dizi. 18 kısa bölümden oluşan ilk sezonunun ardından ikinci sezonu da çıktı. Fakat ilk sezonu kadar başarılı bulmadık.

Tür: Animasyon, Antoloji

IMDb: 8.6 Rotten Tomatoes: %89 Google: %96

23. Chef's Table (IMDb: 8.6)

Chef's Table, dünyanın dört bir yanından dünyaca ünlü şefleri, restoranları ve onların hikayelerini mercek altına alan, bir yandan da karnınızı açıktıran bir belgesel dizi. Chef's Table'ın bizim için en büyük sürprizi ise 5. sezonunda bir bölümü, Kadıköy'deki Çiya ve onun şefi Musa Dağdeviren'e ayırmış olması. Chef's Table'ın şu anda 6 sezonu var. Her bölüm ortalama 45-55 dakika arasında sürüyor.

Tür: Belgesel, Gastronomi

IMDb: 8.6 Rotten Tomatoes: %81 Google: %94

24. Bir Başkadır (IMDb: 8.6)

Bir Başkadır yayımlandığı zamanda olay yaratan, çok ses getiren, Berkun Oya'nın yazıp yönettiği başarılı bir Türk yapımı. Aynı anda birbiri ile bağlantılı birçok karakterin yaşamlarından birer kesit veren dizide çok gerçek karakterler var ve hepsi de çok iyi oyunculuklar sergiliyor. Her karakter gerçekten toplumda var olan karşımıza çıkan insanlar. Dizi objektif bir şekilde gerçeğe en yakın Türkiye portresi çiziyor. Ferdi Özbeğen müzikleri de diziye nostaljik bir renk katıyor. Tek sezonluk bir mini dizi. Toplam 8 bölümü var ve bölümler ortalama 1 saat sürüyor.

Tür: Dram

25. La Casa De Papel (IMDb: 8.5)



Çoğumuzun çok iyi bildiği gibi, İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi olan La Casa De Papel, Profesör adlı bir suç dahisi ve özenle topladığı 8 kişilik ekibinin İspanya Kraliyet Darphanesi'nde gerçekleştirdiği, tarihin en büyük soygununu ve sonrasında gerçekleşen hiç hesaba katmadıkları olayları konu alarak başlıyor. Sonraki sezonlarda ekip büyüyor, başka soygunlara da imza atıyor, çok daha zorlu durumlarla baş etmek durumunda kalıyor. Çoğu izleyici ayılabayıla izlese de senaryodaki anlamsızlıklar ve boşluklar sebebiyle biz pek keyif alamadık. Dizinin şu anda 4 sezonu yayında.

Tür: Suç, Aksiyon, Dram

26. Suits (IMDb: 8.5)

Meghan Markle'ı Prens Harry'den önce hayatlarımıza sokan Suits, New York'un en başarılı avukatlık firması Pearson Spector & Litt'in avukatlarını konu alıyor. Fotografik hafızası olan üstün zekalı bir genç olan Mike Ross ve ünlü avukat Harvey Specter'in yolları kesişiyor ve birlikte harika bir ekip oluyorlar. Dizinin toplam 9 sezonu var fakat Netflix'te 7 sezonunu izleyebiliyorsunuz. Bölümler ortalama 42 dakika sürüyor.

Tür: Komedi, Dram

27. Masum (IMDb: 8.5)

Masum, senaryosunu Berkun Oya'nın yazdığı, yönetmenliğini Seren Yüce'ın yaptığı, Netflix'te bulabileceğiniz bir Türk dizisi. Dizide, eşi Nermin ve oğlu Tarık ile beraber bir kıyı kasabasında yaşayan emekli baş komiser Cevdet'in, küçük oğlunun bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelmesiyle değişen hayatını konu alıyor. Şu anda 8 bölümlük tek bir sezonu bulunuyor. Bölümler ortalama bir saat sürüyor.

28. İnfazcı (IMDb: 8.5)



Marvel kurgusal evreninin sevilen karakterlerinden biri olan Punisher yani İnfazcı'nın maceralarını dizileştiren bir yapım. Frank Castle adlı deniz piyadesinin ailesini öldürenlerin intikamını alma amacıyla çıktığı yolda suçluları cezalandıran İnfazcı'ya (Jon Bernthal) dönüşmesini konu alıyor. Toplam 2 sezonu var. Bölümler ortalama 53 dakika sürüyor.

Tür: Aksiyon, Polisiye, Dram

29. American Crime Story (IMDb: 8.4)



American Crime Story, American Horror Story'nin yapımcılarından gerilim ve suç türündeki yeni bir antoloji dizi formatı. İlk sezonda ABD'nin en ünlü cinayet davalarından biri olan O. J. Simpson cinayetindeki karmaşık detaylara odaklanan dizi ikinci sezonunda Gianni Versace'nin cinayetini konu alıyor. Bölümler ortalama 50-55 dakika sürüyor.

Tür: Suç, Antoloji

30. Ozark (IMDb: 8.4)



Başrolde Jason Bateman'ın yer aldığı Ozark, Chicago banliyösünde yaşayan Byrde ailesinin reisi Marty'nin,Meksika'nın en büyük uyuşturucu kartellerinden birinin parasını aklama işine buluşamasını, ailenin taşınmasını ve hayatlarının tamamen değişmesini konu alıyor. Bir nevi başka bir Breaking Bad konusu gibi düşünebileceğimiz filmin toplam 3 sezonu var. Bölümler yaklaşık 1 saat kadar sürüyor.

Tür: Dram, Suç

31. Outlander (IMDb: 8.4)



Amerikalı yazar Diana Gabaldon'ın aynı adlı romanından uyarlanan Outlander, zamanda yolculuk yapan Claire Randall adlı evli bir savaş hemşiresinin fantastik hikayesini konu alıyor. 1945 yılından 1743 yılına yolculuk eden Claire, burada yeni bir hayata başlıyor ve bu iki hayatı arasında kalıyor. Dizinin toplam 5 sezonu yayınlanmış fakat Netflix'te 4 sezonu bulunuyor. Bölümler ortalama 55 dakika sürüyor.

Tür: Dönem, Fantastik, Romantik

32. Modern Familiy (IMDb: 8.4)



Modern Familiy, 3 akraba ailenin birbirleri ile ilişkisini ve günlük hayatta yaşadıklarını belgesel dizi konseptinde aktaran bir durum komedisi. Belgesel tarzı dememizin nedeni dizinin bazı sahnelerinde oyuncuların doğrudan kameraya konuşmalarından kaynaklanıyor. Toplam 11 sezonu var ve arka arkaya beş yıl En İyi Komedi Dizisi dalında Emmy ödülü kazandığının da altını çizelim. Bölümler ortalama 20-25 dakika arası sürüyor.

Tür: Durum Komedisi

33. After Life (IMDb: 8.4)



İngiliz dramedilerinden hoşlananlar için başarılı bir yapım. İngiliz komedyen, Altın Küreli Ricky Gervais'nin yazıp yönettiği dizide yakın zamanda eşini kaybeden ve bunu kabullenmekte zorlanan bir gazetecinin onun yokluğu ile mücadele edişini yer yer mizahi yer yer duygulandıran bir şekilde ele alıyor. Şimdilik 3 sezonu var.

Tür: Durum Komedisi, Dram

34. Sex Education (IMDb: 8.3)



İsminden de anlayabileceğiniz üzere, Sex Education, cinselliğini keşfetme üzerine örülü hikayesi ile klasik gençlik komedilerinden ayrılan bir İngiliz komedisi. Bir seks terapisti olan annesiyle birlikte yaşayan, ergenlik çağındaki Otis'in, annesinden öğrendikleri ile lisedeki gençlere para karşılığı terapi yapmaya başlamasını konu alıyor. İkinci sezon ilki kadar iyi olmasa da renkli karakterleri, başarılı oyuncu performansları, cinsellik, aşk, dostluk, cinsel yönelim, homofobi gibi çeşitli konulara değinen senaryosu ile 3. sezonunu merakla beklediğimiz yapımlardan. Şu anda yayınlanmış 2 sezonu var. Bölümler ortalama 50 dakika. Dizinin üçüncü sezonu, en erken 2021'de yayınlanacak.

Tür: Komedi, Gençlik

35. Grace and Frankie (IMDb: 8.3)

Jane Fonda ve Lily Tomlin'in başrolde olduğu Grace and Frankie, yıllar sonra evlenmeyi planladıklarını açıklayan eşleri tarafından terk edilen Grace ve Frankie'nin mecburiyetten doğan sürpriz arkadaşlıklarını konu alıyor. Dünyanın en cool ve tatlı annanelerinin 70'lerinden bile çok sonra gelen ikinci baharları hem çok komik, hem de insanın içini ısıtıyor. Friends gibi aile sıcaklığında bir dizi. Şu anda 6 sezonu yayında olan dizinin bölümleri ortalama 25-30 dakika sürüyor. Dizi 7. sezonda final yapacak.

Tür: Komedi, Dram

36. Prison Break (IMDb: 8.3)

Prison Break, Michael Scofield'ın, Başkan Yardımcısı'nın kardeşini öldürmek suçuyla Fox River Eyalet Hapishanesi'nde haksız yere idam cezasına çarptırılan abisini hapishaneden kaçırma planını konu alıyor. 4 sezon süren ve 2009'da final yapan dizi, 8 yılın ardından 2018'de 5. sezonu ile geri dönerek hayranlarını oldukça sevindirmişti. Bununla birlikte 2009 artık epey uzak kalıyor, görüntüler, anlatım dili biraz eski kalabilir. Toplam sezon sayısı 5. Ortalama bölüm süresi ise 45 dakika.

Tür: Suç, Aksiyon

37. Sense8 (IMDb: 8.3)



Sense8, Matrix serisinin yaratıcıları Lana ve Lily Wachowski kardeşlerin yönetmen kadrosunda olduğu, Birleşik Krallık, Seoul, Mumbai, Nairobi, Berlin, Mexico City, San Francisco ve Chicago'da yaşayan 8 farklı kişinin, gizemli bir şekilde birbirleriyle bağlantıda olmasını konu alıyor. Her bölümde farklı bir karakteri odağına alan dizi 2 sezondan oluşuyor. Bölümler ortalama 55 dakika sürüyor.

Tür: Fantastik, Dram

38. Homeland (IMDb: 8.3)

Başrolde ünlü oyuncu Claire Danes'in olduğu Homeland, Irak'ta kaybolduktan uzun bir süre sonra ülkesi ABD'ye dönen Scott Brody'nin hikayesini ve bipolar bozukluğu olan CIA ajanı Carrie Anderson tarafından El Kaide üyesi olduğuna dair şüpheli bulunması sonrasında gelişen olayları konu alıyor. Toplam 7 sezonu bulunan dizinin bölümleri 50 dakika.

Tür: Politik, Dram

39. Final Space (IMDb: 8.3)

Uzayda geçen bir bilimkurgu ve macera animasyonu olan Final Space, bir hapishane uzay gemisinde mahkum olarak uzayda dolaşan beceriksiz bir astronot olan Gary Goodspeed'in, Mooncake adını verdiği uzaylı arkadaşı, geminin bilgisayarı HUE ve zamanla onlara katılacak diğer karakterlerle evreni kurtarma çabasını konu ediniyor. Şimdilik 2 sezonu yayında. Bölümler ortalama 20 dakika sürüyor.

Tür: Animasyon, Aksiyon, Komedi

40. Atypical (IMDb: 8.3)



Atypical, Otizm spektrum bozukluğu olan 18 yaşındaki Sam Gardner'ın sosyalleşme, bağımsızlığını ilan etme ve kız arkadaş edinme çabasını ve onun büyüdüğünü kabul etmekte zorlanan annesinin hayatını anlatıyor. Şu anda 3 sezonu bulunan dizinin bölümleri ortalama 30 dakika sürüyor.

Tür: Komedi, Dram

41. How I Met Your Mother (IMDb: 8.3)

Henüz izlememiş olanlar için, başrollerini Josh Radnor, Jason Segel, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders ve Alyson Hannigan'ın üstlendiği pek sevdiğimiz durum komedisi How I Met Your Mother da Netflix'te elinizin altında. 2030 yılında başlayan dizide Ted Mosby, çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştıklarının hikayesini anlatmaya başlıyor ve flash back'lerle, beş yakın arkadaş olan Ted, Marshall, Lily, Barney ve Robin'in 20'li yaşlardaki maceralarını izliyoruz. HIMYM, 9 sezon ve bölümlerinin ortalama süresi 22 dakika.

Tür: Komedi

42. Call My Agent (IMDb: 8.3)

Call My Agents yani Dix Pour Cent, Paris'teki bir menajerlik firmasında çalışan menajerlerin, yıldız müşterilerini memnun etmek için kolları sıvamasını konu alıyor. Dizi Fransız yapımı ve dili de Fransızca. Dizinin şu anda yayınlanmış 3 sezonu var fakat dördüncü sezonda final yapacağı duyrulmuş. Bölümler ortalama 52 dakika. Yormadan akan, çıtır çerez keyfili bir seyif.

Tür: Komedi

43. Master Of None (IMDb: 8.3)



Başrolde, Hint asıllı Amerikalı oyuncu ve komedyen Aziz Ansari'nin bulunduğu Master Of None, bir durum komedisi. New York'ta yaşayan, 30 yaşında, küçük rollerde yer alan bir oyuncu olan bir Hintli olan Dev'in başından geçen olaylar anlatılıyor. Her bölüm birbirinden bağımsız. Dizinin 3 sezonu var. Bölümler ortalama 30 dakika sürüyor.

Tür: Dram, Komedi

44. The Kominsky Method (IMDb: 8.2)



Oscarlı oyuncu Alan Arkin ve Michael Douglas'ın başrollerini paylaştığı, The Kominsky Method, yıllar önce başarılı bir aktör olan ama yaşlanınca oyunculuk koçluğu yapmaya başlayan Sandy Kominsky ve yakın zamanda eşini kaybetmiş en yakın dostu ve menajeri Norman Newlander'ın hayatına odaklanan bir durum komedisi. Şu anda yayınlanmış 3 sezonu var. Bölümler ortalama 25 dakika. Dizinin üçüncü sezonunun gelip gelmeyeceği ise henüz kesin değil.

Tür: Komedi, Dram

45. Lucifer (IMDb: 8.2)



Cehennem meleği Lucifer de çizgi romandan uyarlama bir fantastik, polisiye dizisi. Dizi, cehennemi terk edip Los Angeles Polis Departmanı için Dedektif Chloe Decker ile birlikte suçluları yakalamaya başlayan Lucifer (Şeytan) in maceralarını konu alıyor. Toplam 5 sezon olan dizinin her bölümü 43 dakika sürüyor.

Tür: Fantastik, Suç

46. Unorthodox (IMDb: 8.2)



Tek sezonluk, dört bölümlük bir mini dizi olan Unorthodox, New York'taki Hasidik Yahudi cemaatinde yaşayan ve içinde bulunduğu yaşam şartlarına, dinin baskılarına, geleneklerine ve katılıklarına dayanamayan 19 yaşındaki Esty'nin hiç kimseye haber vermeden tek başına Berlin'e kaçışının hikayesi. Deborah Feldman'ın otobiyografik kitabı Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots'un dizi uyarlaması. Bana sorarsanız ne kurgu, ne de produksyon pek de etkileyici değil ama Türkiye'de pek sevildi. Kendimce bunu aşırı bağnaz bir Yahudi cemaati olan Hasidikleri birçok insanın ilk defa bu dizi ile duymasından ötürü ilginç bulmasına bağlıyorum.

Tür: Dram

47. The Originals (IMDb: 8.2)



Bir dönemin en çok sevilen vampir dizisi The Vampire Diaries'ın spin-off'u olan The Originals, kökleri 10. yüzyıla dayanan bir vampir ailesinin hikayesini ve cadılar, kurtadamlar, vampirler arasında yaşanan yüzlerce yıla uzanan çekişmeleri konu alıyor. Önemli bir not düşelim, aslında dizinin ilk bölümü, The Vampire Diaries'in 4. sezonundaki The Originals adlı 20. bölüm. Önce onu izleyip sonra The Originals birinci sezon birinci bölümnden başlamalısınız. Dizinin toplam 5 sezonu var. Her bölüm ortalama 42 dakika sürüyor.

Tür: Korku, Fantastik

48. The End of the F***ing World (IMDb: 8.1)



İlk sezonunu bir solukta bitirdiğimiz The End of the F***ing World bir gençlik dizi gibi görünse de, çok daha fazlası. Hem güldüren, hem aksiyon dolu harika bir kara mizah örneği. Şimdi konusunun hayvan öldürmekten sıkılıp artık bir insan öldürmek isteyen 17 yaşındaki bir psikopatın ve ailevi sorunları olan bir sosyopatın yolculuğunu olduğunu söyleyince kafanızda çok farklı bir dizi canlanacak. İçiniz rahat olsun, öyle gerilimli, karanlık bir dizi falan değil. Hatta bu sosyopatı ve en az kendisi kadar garip kız arkadaşını çok seveceksiniz. Bölümler ortalama 22 dakika. Şu anda yayınlanmış 2 sezonu var. Dizinin üçüncü sezonunun gelip gelmeyeceği ise henüz kesin değil.

Tür: Komedi, Kara Mizah

49. How To Get Away With Murder (IMDb: 8.1)



Grey's Anatomy'den tanıdığımız Shonda Rhimes'ın yapımcısı, usta aktris Viola Davis'in başrolde olduğu How To Get Away With Murder, Philadelphia'daki bir hukuk fakültesinde profesör olan Annalise ve hırslı hukuk öğrencilerinden kurduğu ekibinin bir cinayet davasına karışmasını konu alıyor. Dizinin toplam 6 sezonu var fakat Netflix'te 5 sezonu bulunuyor. Bölümlerin ortalama süresi 42 dakika.

Tür: Dram, Suç