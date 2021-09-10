En ilginç meslek! Fenomen kadın, sadece hapşırarak ayda 47 bin TL kazanıyor

Ekonomide gittikçe yeni bir kazanç kapısı haline gelen sosyal medyada para kazanma yöntemleri giderek şaşkınlığa neden oluyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Holly McGuire isimli fenomenin para kazanma şekli de ilginç yöntemler arasındaki yerini aldı. Fenomen kadın, takipçilerinden gelen istek üzerine çektiği hapşırık videolarından neredeyse bir serveti cebine indiriyor.

TAKİPÇİLERİ ÖZEL OLARAK İSTİYOR

Koronavirüs pandemisi ve beraberinde getirdiği karantina uygulamaları pek çok kişinin gelir kaybı yaşamasına neden oldu. Sosyal medya fenomeni olarak dijital içerik üreten ve aynı zamanda oyunculuk yapan McGuire ise pandemi sayesinde gelirinin arttığını itiraf etti. 42 yaşındaki isim, takipçilerinin kendisinden hapşırık ve öksürük videoları istediğini söyledi. Bu videoların sonucunda ise ödeme alan McGuire, takipçi sayısını da arttırdı.

"YANIMDA KARA BİBER BULUNDURUYORUM"

Takipçileriyle kimi zaman görüntülü konuşma yaptığını belirten McGuire, "İstediğinde hapşırmak oldukça zor. Bu yüzden aramalar için bir kara biberliği yanımda bulundurmaya çalışıyorum. Beni duymak için telefonu yaklaştırıyorlar. Ben de yüksek sesle hapşırıyor veya öksürüyormuş gibi yapıyorum" dedi. Görüntü görüşmeler sırasında maske taktığını da belirten McGuire, koronavirüs bazı durumlarda ise koronavirüse yakalanmış gibi davrandığını itiraf etti.

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