Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,538957 0,44 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,222540 0,29 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,253634 0,25 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,799379 0,23 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,051677 0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014230 2,91 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029831 0,64 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,232953 0,64 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,832951 0,27 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,721152 0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080223 3,57 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,049418 3,51 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,718058 3,40 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040579 3,39 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,134586 3,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 5,055441 2,06 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,182767 1,56 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,063068 1,50 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,124855 1,31 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,408838 1,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,726597 2,18 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,500512 2,04 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,758745 1,87 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,041221 1,79 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,175109 1,22 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024535 0,05 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 75,380199 0,05 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,008074 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,010691 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,010137 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara