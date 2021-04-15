Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,538957
|0,44
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,222540
|0,29
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,253634
|0,25
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,799379
|0,23
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,051677
|0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014230
|2,91
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029831
|0,64
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,232953
|0,64
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,832951
|0,27
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,721152
|0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080223
|3,57
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,049418
|3,51
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,718058
|3,40
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040579
|3,39
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|98,134586
|3,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,055441
|2,06
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,182767
|1,56
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,063068
|1,50
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,124855
|1,31
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,408838
|1,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,726597
|2,18
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,500512
|2,04
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,758745
|1,87
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,041221
|1,79
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,175109
|1,22
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024535
|0,05
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|75,380199
|0,05
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,008074
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,010691
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,010137
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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