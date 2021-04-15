Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5389570,44
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2225400,29
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2536340,25
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7993790,23
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0516770,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0142302,91
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0298310,64
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,2329530,64
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,8329510,27
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,7211520,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0802233,57
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,0494183,51
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7180583,40
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0405793,39
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)98,1345863,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon5,0554412,06
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,1827671,56
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,0630681,50
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1248551,31
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4088381,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7265972,18
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5005122,04
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,7587451,87
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0412211,79
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1751091,22
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0245350,05
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu75,3801990,05
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0080740,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0106910,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0101370,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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