Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

04.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:30
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF710,9590460,88İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0593040,41İş Portföy Euro. Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF710,9590460,88
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0593040,41
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,9363460,39
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,6584670,37
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0439740,37
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0123602,77
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0276700,64
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0813950,32
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,6393250,25
Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0058230,24
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,1579913,34
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1540123,20
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)80,5309611,46
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,0847121,45
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)3,1394961,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,9742291,90
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1263301,07
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,3388310,61
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,1879960,61
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0807090,56
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,8639990,78
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,8676090,64
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4771960,54
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,0314690,50
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,6504720,49
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu3,4234870,50
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0571660,50
TEB Portföy Altın Fonu0,0956710,50
Fiba Portföy Altın Fonu0,0336390,50
Ak Portföy Altın Fonu0,0907510,49
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0797990,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0634790,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0242650,05
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9708940,04
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0379050,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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