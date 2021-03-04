Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF710,9590460,88İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0593040,41İş Portföy Euro. Borç.