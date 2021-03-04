Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
04.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:30
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF710,9590460,88İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0593040,41İş Portföy Euro. Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|710,959046
|0,88
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059304
|0,41
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,936346
|0,39
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,658467
|0,37
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,043974
|0,37
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012360
|2,77
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027670
|0,64
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,081395
|0,32
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,639325
|0,25
|Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,005823
|0,24
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,157991
|3,34
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,154012
|3,20
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|80,530961
|1,46
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,084712
|1,45
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|3,139496
|1,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,974229
|1,90
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,126330
|1,07
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,338831
|0,61
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,187996
|0,61
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,080709
|0,56
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,863999
|0,78
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,867609
|0,64
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,477196
|0,54
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,031469
|0,50
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,650472
|0,49
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,423487
|0,50
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,057166
|0,50
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,095671
|0,50
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,033639
|0,50
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,090751
|0,49
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,079799
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,063479
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,024265
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,970894
|0,04
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,037905
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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