En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,88 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,82 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,88 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,82 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,031852 0,92 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030364 0,88 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,059831 0,82 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018761 0,74 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026665 0,65 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,023539 0,65 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,037897 0,59 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,075321 0,54 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,023721 0,44 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,023812 0,44 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA