Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,593673-1,19Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,835184-1,06QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.