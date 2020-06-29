En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,45 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,05 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
29.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:36
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,45 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,05 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,076066
|-2,45
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007802
|-2,29
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,057302
|-2,05
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|98,324023
|-1,72
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,086854
|-1,58
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028862
|-1,33
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,070352
|-0,63
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035553
|-0,63
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,600417
|-0,60
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,046908
|-0,57
Kaynak: AA