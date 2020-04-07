En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,00 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,11 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,08 ile "İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,00 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,11 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,08 ile "İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008583 -3,00 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027158 -1,11 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,079178 -1,08 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,048056 -0,85 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,049936 -0,80 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,163338 -0,75 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,067293 -0,74 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,066767 -0,73 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,243265 -0,54 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,539057 -0,51 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA