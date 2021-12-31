BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,035887-0,12BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,066697-0,08Fiba Em. ve Hay. Borç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,035887
|-0,12
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,066697
|-0,08
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036315
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,191671
|-1,83
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,115148
|-1,82
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,048548
|-1,82
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,156829
|-1,80
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,048517
|-1,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,022167
|-1,67
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,026471
|-1,59
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,038671
|-1,35
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,034402
|-1,22
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,014503
|-1,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,061084
|-1,99
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,087619
|-1,79
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Standart EYF
|0,037993
|-0,99
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,027144
|-0,99
|Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF
|0,045817
|-0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,030115
|-0,11
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,033301
|-0,10
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,079597
|-0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,078825
|-0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,083590
|-0,06
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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