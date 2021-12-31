Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,035887 -0,12 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,066697 -0,08 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036315 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,191671 -1,83 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,115148 -1,82 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,048548 -1,82 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,156829 -1,80 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048517 -1,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,022167 -1,67 Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,026471 -1,59 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,038671 -1,35 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,034402 -1,22 NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,014503 -1,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,061084 -1,99 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,087619 -1,79 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Standart EYF 0,037993 -0,99 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,027144 -0,99 Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF 0,045817 -0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,030115 -0,11 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,033301 -0,10 Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,079597 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,078825 -0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,083590 -0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi