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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,035887-0,12BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,066697-0,08Fiba Em. ve Hay. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,035887-0,12
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,066697-0,08
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,036315-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,191671-1,83
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,115148-1,82
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,048548-1,82
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,156829-1,80
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,048517-1,80
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,022167-1,67
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,026471-1,59
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,038671-1,35
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,034402-1,22
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF0,014503-1,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,061084-1,99
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,087619-1,79
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Standart EYF0,037993-0,99
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,027144-0,99
Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF0,045817-0,97
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,030115-0,11
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,033301-0,10
Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,079597-0,10
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,078825-0,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,083590-0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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