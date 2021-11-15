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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,63 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,63 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,011461-0,63
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,027236-0,55
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,076335-0,51
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016415-0,40
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF0,131648-0,30
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,063849-0,28
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,018316-0,25
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,180679-0,25
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,134214-0,24
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,142248-0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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