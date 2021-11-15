En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,63 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: