En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,63 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,63 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,011461
|-0,63
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,027236
|-0,55
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,076335
|-0,51
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016415
|-0,40
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF
|0,131648
|-0,30
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,063849
|-0,28
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,018316
|-0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,180679
|-0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,134214
|-0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,142248
|-0,24
#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar— Haberler (@Haberler) November 15, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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