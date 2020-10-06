Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

06.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 06.10.2020 14:16
Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014562 -0,44
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031571 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048589 -0,49
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030228 -0,49
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015296 -0,49
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,053685 -0,49
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050240 -0,49
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,048201 -0,49
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045855 -0,48
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,051688 -0,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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