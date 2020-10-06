Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
06.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 06.10.2020 14:16
Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014562
|-0,44
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031571
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048589
|-0,49
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030228
|-0,49
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015296
|-0,49
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053685
|-0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050240
|-0,49
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,048201
|-0,49
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045855
|-0,48
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051688
|-0,48
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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