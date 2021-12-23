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En fazla döviz alan şehir Aksaray olurken onu sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri izliyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

BDDK verilerine göre vatandaşın tasarruflarının yüzde 71'i hala döviz mevduat hesaplarında bulunuyor. Vatandaşların hayata geçirilen "kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemine geçişi hiç kolay görünmezken, en dövizci illerin ise İç Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaştığı görülüyor. Aksaray, toplam tasarruf mevduatı hacmi içinde yüzde 70.2 pay alan döviz birikimiyle dolarizasyonda ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Kütahya izliyor.

Döviz mevduatların toplam mevduattaki payının %64'e yükseldiği bu dönemde devreye alınan kur korumalı mevduat ürünlerinin dolarizasyonu azaltması ve yeni dolar talebinin önüne geçmesi bekleniyor. Yüksek enflasyon, negatif reel faiz ve TL'nin değerinin hızla düşmesiyle birlikte son 2 yıldır giderek yükselen dolarizasyon eğiliminin illere yansıması da farklı bir tabloyu ortaya koyuyor.

En dövizci illerin İç Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaştığı görülüyor. Aksaray, toplam tasarruf mevduatı hacmi içinde yüzde 70.2 pay alan döviz birikimiyle dolarizasyonda ilk sırada yer alıyor.

Yabancı para tasarruflarının toplam tasarruflara oranı Nevşehir'de yüzde 67.7, Yozgat'ta yüzde 67.5, Kayseri'de yüzde 64.8, Kütahya'da yüzde 62.6, Kırşehir'de ise yüzde 61.9'a ulaşıyor. BDDK verilerine göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'nin 40 ilinde tasarruflardaki dolarizasyon oranı yüzde 50'yi geçiyor.

BDDK günlük bülten verilerine göre, 17 Aralık 2021 itibarıyla gerçek kişilerin yani vatandaşın tasarruflarının %71'i döviz mevduat hesaplarında bulunuyor. Vatandaşın bankalardaki toplam mevduatının 162 milyar dolarlık kısmı döviz olarak tutuluyor. Sözcü'nün haberine göre bankalardaki toplam yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payı ise aynı tarihte %64'ü aşarken, vadeli TL mevduatın payı %26'nın altına düştü.

Mevduatlardaki yabancı para oranı 2003'te yüzde 56.2 ile zirveye çıkmış, ardından ülkeye döviz girişiyle birlikte, TL'ye güvenin artmasıyla bu oran 2011'de yüzde 27.6 ile en düşük seviyesini görmüştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (1)
Umit Cetin:en fazla oy verenler hükümete en fazla güvenmeyenler çok enteresan Cevap Yaz 19 196 Yayından Kaldır
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