'En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' ödüllerini aldı

05.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:40

Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile bu yıl beşincisi düzenlenen "Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri" ödül töreni iş dünyasının önemli isimlerini ağırladı.



Aralarında dünya çapında firmalarının kurucuları ve üst düzey yöneticilerinin katıldığı 'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' listesi düzenlenen gerçekleşen gala yemeğinde açıklandı.



Açılış konuşmasının Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer tarafından yapılan ödül gecesinin moderatörlüğünü ise LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan üstlendi.



Songül Sezer, ödüller için her geçen yıl yüzde 20 oranla daha fazla şirketin başvuru yaptığını söyledi. Sezer, dijitalleşmenin Tedarik Zinciri içindeki her oyuncu için kaçınılmaz olduğunu belirterek "Katılım yapan tüm şirketlere ve temsilcilerine teşekkür ederiz. "Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri listesi" her yıl heyecanla bekleniyor. Artan heyecan Türkiye'de bu anlamda iyi yolda olduğumuzun göstergesi. Şirketler, Tedarik Zinciri alanında yaptığı projeleri paylaşacak pek fazla platform bulamıyordu. SCP Ödülleriyle birlikte bu projeleri tüm Türkiye hatta Dünya basınında duyurmak için heyecanlanıyorlar. Bu durum bizi motive ediyor ve daha fazlasını yapmaya itiyor" dedi.



İşte bu yılki Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri



Jürinin belirlediği bu yılki "Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri" listesi alfabetik sıralama ile açıklandı. Ödül alan şirket ve temsilcileri şu isimlerden oluştu:



Semih Adakçı (Assan Alüminyum Tedarik Zinciri Direktörü)



Onur Bayar (LG Electronics Tedarik Zinciri Yönetimi Müdürü)



Sibel Bayat (OYAK Renault Operasyonel Lojistik Direktörü)



Selim Demir (TOYOTA Türkiye Kıdemli Müdür)



Sertaç Hamza (McDonald's Tedarik Zinciri Türkiye Lideri)



Neslihan Kahraman (MERCK Tedarik Zinciri Müdürü)



Börgehan Köksal (NETAŞ Tedarik Zinciri Direktörü)



Tolgay Nur (BSH Tedarik Zinciri Dönüşümü Başkan Yardımcısı)



Ahmet Özaslan (FLO Operasyonel Mükemmellik Müdürü)



Ersin Öztürk (BOSCH Lojistik Direktörü)



Volkan Peker (AVANSAS Tedarik Zinciri Direktörü)



Gökşen Töre Sancak (Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı)



Nihat Sevim (Valeo Otomotiv Tedarik Zinciri Müdürü)



Mustafa Soylu (Arçelik Tedarik Zinciri Direktörü)



Akın Sütçüler (Ak-Kim Kimya Tedarik Zinciri Direktörü)



Arda Şirin (Boyner Lojistik ve Planlama Direktörü)



Ufuk Uzel (Kordsa Global Tedarik Zinciri Direktörü)



Arif Emre Ünal (Arzum Operasyonel Direktörü)



Ahmet Viçin (Vakko Lojistik Direktörü)



Mahir Yamakoğlu (Doğuş Çay Tedarik Zinciri Müdürü) - İSTANBUL

Kaynak: İHA