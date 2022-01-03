Kabine Toplantısının bitmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı kararlarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memura ve emekliye ek zammın masaya yatırıldığı Kabine sonrası konuşuyor. Peki, Emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 Zamlı emekli maaşları açıklandı mı? Kabine Toplantısı emekli maaşı kararı nedir? Emekli maaşı kaç TL olacak açıklandı mı? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 en düşük emekli maaşı kaç TL? En düşük emekli maaşı kimleri kapsıyor? Detaylar sizlerle...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak enflasyon zammı da belli oldu. Ancak bu oranın üzerindeki bir zam oranının ne kadar olacağı konusunda son sözü Kabine söyleyecek. Ek zam taleplerinin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

2022 zamlı emekli maaşları birazdan açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan şuanda Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor. Güncel zamlı net maaşlar birazdan açıklanacak. Takipte kalabilirsiniz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

En düşük emekli maaşı 2500 TL olmuştur.

MEMURA TOPLAM ZAM YÜZDE KAÇ OLDU?

Memura yapılan toplam zam yüzde 30,5 oldu.

3 OCAK KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren kritik toplantının ardından Erdoğan, millete sesleniş konuşmasını gerçekleştiriyor. Memurların dönem zammı hakkında da konuşan Erdoğan, "Memurların dönem zammını yüzde 7,5'a çıkardık, toplam yüzde 30,5 zam yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İHRACATIMIZ 6 KATTAN FAZLA ARTTI"

Yeni miladi yılın milletimiz ve tüm insanlık için hayıtlara vesile olmasını diliyorum. Koronavirüs salgının ve onun tetiklediği ekonomik sorunların bir müddet daha herkesle birlikte ülkemizi de olumsuz seyredeceği yansıyor. Türkiye'yi küresel sağlık ve ekonomik krizden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Türkiye ihracatın lokomotifi olduğu hızlı eğilimi sürdürmüştür. İstihdamda yıllık 2 milyonu bulan bir artış sağladık. Küresel ihracattan aldığımız payı ilk defa %1'in üzerine taşıdık. 2022 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı 6 kattan fazla artırdığımızı görüyoruz. Aynı şekilde 20 yıl önce 85 milyarı bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolara dayandı.

"HAYIRLI HABERLER VERMEK İSTİYORUZ"

Dış ticaretimizde milli paramızı kullanım seviyemizin 83 milyar liraya ulaşması da bir diğer önemli gelişmedir. 225 milyar 365 milyon dolarlık 2021 yılı ihracatımızın milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Girdiğimiz yeni yılda ihracatımızı çok daha iyi seviyelere çıkarmak için gündemimizde pek çok plan, proje var. İnşallah bunları harekete geçirerek önümüzdeki yıl milletimize daha hayırlı haberler vermek istiyoruz.

"TURİST SAYISINDA YÜZDE 100'LÜK ARTIŞ SAĞLADIK"

Salgının Turizm sektöründe yol açtığı olumsuz etkileri hızla ortadan kaldırmak için aldığımız tedbirlerin karşılığını özellikle gördüğümüz bir dönemi geride bıraktık. 24 milyar doları aşan turizm geliriyle kapattık. Turizmde önceki yıla göre ziyaretçi sayısında %83'lük, turist sayısında %100'lük bir artış sağladık. Artık hedefimiz çok daha yüksek bir gelir seviyesine çıkmaktır. Tesis sahiplerinden çalışanlarına kadar, ülkemize kazandırdıkları bu başarı için teşekkür ediyorum.

"KOSGEB DESTEKLERİNDE KAPSAM GENİŞLETİLİYOR"

KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan'da hızlı bir destek programı başlatmıştık. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlayacağız. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdama dahil etmektir.

Türkiye, 2021 yılında ekonomide yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari odaklı bir büyüme yaşadı. Biz %1,8 büyüme ile kapatmıştık. Küresel ticaretin yeniden hareketlenmeye başladığı 2021'de büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyorum. Salgın döneminde G20 içinde en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'nin sergilediği bu performans bizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaştırıyor.

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