Ödül, yıl boyunca sergilediği performansla dünya futboluna damga vuran futbolculara takdim edilir. Zaman içinde yalnızca Avrupa'da oynayan futbolculara verilen bir ödül olmaktan çıkmış, tüm dünyadaki oyunculara açık hale gelmiştir. Bugün Ballon d'Or, bir futbolcunun kariyerinde kazanabileceği en büyük kişisel başarı göstergelerinden biri kabul edilmektedir. En çok Ballon d'Or kazanan futbolcu kim, Messi, Ronaldo kaç kere kazandı? Güncel Ballon d'Or sıralaması!

MESSI EN ÇOK BALLON D'OR KAZANAN FUTBOLCU

Ballon d'Or söz konusu olduğunda ilk akla gelen isim Lionel Messi oluyor. Arjantinli süper yıldız, toplamda 8 kez bu ödülün sahibi olarak tarihe geçti. Onun bu başarısı, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmasını sağladı. Messi, özellikle Barcelona forması giydiği dönemlerde sergilediği olağanüstü performanslarla ödüle defalarca uzandı. Paris Saint-Germain ve Arjantin Milli Takımı'nda da elde ettiği başarılar, Ballon d'Or sayısını artırmasında önemli rol oynadı.

Messi'nin kazandığı yıllar: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 ve 2023. Bu istikrarlı tablo, onun sadece bir dönemlik yıldız olmadığını, uzun yıllar boyunca zirvede kalmayı başaran bir efsane olduğunu gösteriyor.

CRISTIANO RONALDO'NUN 5 BALLON D'OR'U VAR

Lionel Messi'nin en büyük rakibi olan Cristiano Ronaldo ise toplam 5 kez Ballon d'Or kazanarak tarihe geçti. Portekizli yıldız, hem Manchester United hem de Real Madrid formalarıyla unutulmaz performanslar ortaya koydu. Özellikle Real Madrid'de geçirdiği yıllarda Şampiyonlar Ligi'ndeki inanılmaz golleri ve kritik anlarda sahneye çıkmasıyla bu ödülü defalarca kazanmayı başardı.

Ronaldo'nun Ballon d'Or kazandığı yıllar: 2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017. Onun da Messi gibi uzun yıllar boyunca zirvede kalması, bu iki futbolcunun modern futbolun en önemli rekabetine imza atmasına neden oldu.

TARİHTE ÖNE ÇIKAN DİĞER FUTBOLCULAR

Messi ve Ronaldo'nun ardından Ballon d'Or tarihine adını yazdıran başka efsaneler de bulunuyor.

• Michel Platini, Johan Cruyff ve Marco van Basten üçer kez bu ödülü kazandı.

• Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano ve Ronaldo Nazário ise ikişer kez ödülün sahibi oldu.

Bu isimler, Ballon d'Or'un sadece golcülere değil, farklı mevkilerdeki futbol dehalarına da verildiğini gösteriyor.

SON KAZANANLAR VE 2025 BALLON D'OR ADAYLARI

Son yıllarda Ballon d'Or sahnesinde yeni yıldızlar da boy göstermeye başladı. 2024 yılında ödülün sahibi Rodri olmuştu. Manchester City'nin İspanyol orta sahası, takımının başarısında kilit rol oynayarak ödülü kazanmayı başardı.

2025 Ballon d'Or için ise şimdiden güçlü adaylar konuşulmaya başlandı:

• Ousmane Dembélé: PSG'de sergilediği performansla sezonun en iyilerinden biri oldu.

• Lamine Yamal: Henüz genç yaşına rağmen Barcelona'da gösterdiği etkileyici performansla herkesin dikkatini üzerine çekti.

• Mohamed Salah: Liverpool'daki istikrarı ve gol katkısıyla her yıl olduğu gibi adaylar arasında.

• Kylian Mbappé: Real Madrid formasıyla Avrupa sahnesinde öne çıkmayı sürdürüyor.

Bu adaylar, futbolun yeni kahramanlarının Ballon d'Or sahnesine adım attığını gösteriyor.

MESSI VE RONALDO REKABETİNİN ÖNEMİ

Messi ve Ronaldo'nun rekabeti, sadece ödül sayısıyla sınırlı değil. İkisi de modern futbolu yeniden şekillendiren oyuncular olarak kabul ediliyor. Messi, oyun zekâsı, pas yeteneği ve bitiriciliğiyle öne çıkarken; Ronaldo ise atletizmi, kafa vuruşları ve bitirici şutlarıyla futbolun en büyük ikonlarından biri oldu.

Bu rekabet, futbol tarihine "altın çağ" olarak geçen bir dönemi kazandırdı. Futbolseverler, 15 yıla yakın bir süre boyunca bu iki süper yıldızın yarışını izleme şansı buldu.

Ballon d'Or tarihinin zirvesinde Lionel Messi (8 ödül) bulunuyor. Onun en büyük rakibi Cristiano Ronaldo ise 5 ödülle ikinci sırada yer alıyor. Bu iki futbolcu, tarihe eşsiz bir rekabet bırakırken, futbolun yeni yıldızları da sahneye çıkmaya başladı.

2025 yılı için adaylar arasında Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Mohamed Salah ve Kylian Mbappé öne çıkıyor. Ancak futbolun büyüsü, her zaman sürprizlere açık olmasıdır. Kim bilir, belki de bu yıl yeni bir yıldız Ballon d'Or sahnesine adını yazdıracak.