En Büyük Protez Saç Merkezi Türkiye'de Kuruldu: Bulut Saç Protez

Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük protez saç merkezi istanbul'da Kuruldu. Eski bir gazeteci olan Lütfü bulut tarafından işletmeciliği yapılan ödüllü Kuaför Baki şadan ve 15 protez saç uzmanının görev yaptığı Bulut Protez saç Merkezi E-5 kenarında florya metrobüs duragında açıldı!

Protez saç sektörüne yeni bir soluk kazandıran Bu sekörde kısa sürede yakaladığıbaşarı ile zirveye oturarakbir çok ilki başlatanbulut protez saç merkeziYönetim KuruluBaşkanı Lütfü Bulut ile Protez saç sektörne dair keyifli birröportajgerçekleştirdik... ilk olarak Protez saç nedir vetarihsel süreci Hakkında ?sorusunuyönelttik kendisine...

"PROTEZ SAÇKELVEYA SAÇ KUSURUYAŞAYAN BİRİ İÇİNDÜNYANINENBÜYÜK İCADIDIR!"

Dökülme sebebine olursa olsungenettik miras, hava su iklim ya da beslenme koşulları veya bir hastalık sonucukaybedilensaçlarıhem teknolojk imkanlar hem de bilimsel araştırmalar neticesindetekrareski haline getirmekşu ana kadar nedensemümkün olmadı..Doğuştan itibarensahibi olduğumuz gözümüz gibi baktığımızfotoğrafçekimlerinde bile gururla başımızınüstünde taşıyıpgülücükler içerisinde selfilerimizi profil fotoğrafı yaptığımızbaş tacı saçlarımızı kaybettiktensonra neredeyse hayata küsüpprofil fotoğrafları bile koymamaya başladık...Özgüven yitimi,yaştlarımızdan bile yaşlı göstermemiz...karşı cinsimiz bir tarafa kendicinsimizle bile konuşurken o kişilerinnedense hepkafamıza odakalandığını düşünüp psikolojikbuhranlara dalıpgiden bir çoksaç kusuru yada kellik problemi yaşayankardeşlerimizinortaközelliği olmaya başladı... ve bu oran o kadar yüksek ki neredeyseher 4 erkekten2 siher 3 erkektenbirisi kel yada kel adayı... İşte buradatekçözüm saç ekimigibigörüldü ancakharcanan tonlarca paracekilenacılar süreç içerisinde bir kaç kez yapılantıbbi operasyonlardacare olmadı kelliğe ... Ağrısız sızısız vebir gündeolmasıyla peruklar girdi yıllar öncesindehayatımıza... ancak onlarda gerceklikten ve doğallıktanuzakolması uçması çıkması düşmesiyleçare olmaktan uzakkaldı... Protez saç işte tamda bu dönemlerde sinemanın kalbinin attığıHollywood film stüdyolarında Max Factor tarafından geliştirilmeye başlandı. Amerikan film endüstrisinin kalbi olan Hollywood, film setlerinde çekimler sırasında özellikle aksiyonfilm kahramanlarının saç sorunlarını halletmek üzere çeşitli yöntemler kullanıyordu.

Ancak özellikle western veya aksiyon filmlerinin tehlikeli sahnelerinde, deniz altı çekimlerinde yetersiz kaldıklarını gördükçe daha iyi çözüm aramalarına başladılar. İhtiyaçları daha doğal görünümlü ve zor sahnelerde çıkmayan saç üniteleri idi. Sonuçta dev kozmetik firması Max Factor stüdyolarında hair replacement üniteleri geliştirilmeye başladı. Zamanla John Wayne, Sean Connory, Frank Sinatra gibi Hollywood kahramanları saç sorunlarını film setlerinde hallederken gerçek hayatlarında da aynı şekilde devam etmek zorunda kaldılar. Özellikle imaj kavramının Amerikan toplumunda çok önem kazanması bu artistlerin saçlarının çok daha doğal yöntemlerle sadece film setlerinde değil, gerçek hayatta da kendileri ile beraber çıkmadan ve doğallığını yitirmeden kalmasını sağladı ve ingilizcesi hair replacementTürkçe olarakprotez saç denilensistem neredeyse hayatımızda, ve başımızınüzerinde 70 yıldır başrol oynamaya başladı... Tümdeneme yanılma yöntemleriyle bugünartıkağrısız sızısız olmasıçingibi devasa pazarında devreye girmesihem fiyatı hemde protez saç elde etme süreci 3-5 saatte inmiş oldu ortak adı saç ünitesi yada saç protezi denilenbu sistem son yıllarda, Bizim Kullandığımız Qunatum, Qunatum plus gibi,nano flament,, bio aqua, foligraft gibi isimlerle tüketicinin albenisini kazanmak için çıktı pazara.

"2 YIL GARANTİLİ UZUN ÖMÜRLÜ PROTEZ SAÇLAR DÖNEMİNİ BİZ BAŞLATTIK!"

protez saç sektörüne yeni bir soluk kazandıran veSektörde bir çok ilki başlatanBulut Protez Saç MerkeziYönetim KuruluBaşkanı Lütfü Bulut

Uzun süre gazetecilik yaptıktansonraişletmeciliğe başlayarak ticarete atıldığınıbelirtenEmektar gazeteci Lütfü Bulut " Her şeydenönce benve Yönetim Kurulu Üyemiz Baki Şadan Beyher ikimizdedaha önceden saç ekimi yaptırıp istediğimiz sonucu alamadığımız içinprotez saç kullanıcısı olduk.Dolayısıyla Protez saçıuygularken protez saçlı birininhalindende Nasrettin Hoca misalinde olduğu gibi "bana eşşektendüşen birini getirin o anlar halimden acımdan" fıkrasında olduğugibi hem saç ektirmeninzorluğunu meşakatli sürecini yaşayanhem de protez saç konforunu bilen , yaşayan kafasında taşıyan uzun yıllar kullananişletmeci kişiler olarak kendi deneyimlerimizi müşterilerimize eksiksiz bir şekilde aktarıphayatlarına geçirmelerine vesile oluyoruz" dedi...

PROTEZ SAÇ İLE 3-5 AYDA DEĞİL 3-5 SAATTE KELLİĞİ BİTİRİYORLAR!

"60 yıdır dünyada yaklaşık 30yıl daTürkiye de uygulanan protez saç üniteleribu süre zarfında teknolojinin hayatımızda yerini almasıyla beraber hızlı bir ilerleme seyriyaparak değişti gelişti neredeyse kusursuz seviyelere indi" Açıklamasını yapanŞirket yönetim Kurulu Üyesi ve Protez saç uzmanı Baki Şadan ise " Yıllar önceenjekte yöntem saçlar vardı doğaldı ancakbirkaç aydadökülüyorlardı hava sugeçirme problemi vardı,sonrasındatek düğümsaçlar çıktıdökülme biraz azaldı doğallık ve sağlamlık arttı şimdi isehem çiftdüğümlü doğal hemde hava, su işik geçirenprotez saçlar teknoloji ile birlikte hayatımızda yerini aldı... Adına Quantumve Quantum Plus dediğimiz bu protez saç modellerindebelli olmama garantisi2 yıl garantili olmak üzere 3-5 yılrahatlıkla kullanılabilecekyüzde yüz doğal insandanalınan protez saçlar şu an revaçta...özellikle Ünlü sanatçıfutbolcu ve işadamlarınıntercih ettiği bu protez saçları Türkiye'de uygulayan 2 yıl garantiverentek protez saçfirma olmanınhaklı gururunuyaşıyoruz"... dedi

BAŞKAFİRMALARIN PROTEZ SAÇI "ABD'DEN GETİRİYORUZYALANINA"SON!

Bulut Protez saç firma yetkilileri kendileri dışında faaliyetgösterenbir çokprotez saç yetkililerinin hemyurt içi hem de yurt dışındangelenprotez saçmüşterileriniçeşitli yalan vaatlerle ödemeyi peşinaldıklarınıve aylarca beklettiklerinibuna gerekçe olaraktasaçlarABD'den yapılıp gelecek bahanesi ile 5-10 binTürk lirasıgibi astronomikrakamlar alınıpbekletilmesine büyük tepki gösterdiler Lütfü Bulut " ABD Bu işinsadece altyapısarf malzemeleri üretiminde aktif rol oynuyor çünkü dünyaSağlık örgütü sadece ABD ve USA damgalı protezde kullanılanmalzemelerine onay veriyor... ABDkendi ulusalbir çok markasınıbile ÇİN ve KORE gibi ülkelerde üretimini yapıp kendi iç piyasasınasunarkenprotez saçgibi karmakarışıkbir işikendi vatandaşına yüksek ücretler verip üretiripDünyaya asla ucuz fiyata satamaz şayet Amerika protez saç üretmiş olsaydıbugünmuhtemelenprotez saç fiyatları 30-40 bin TL olması gerekirdikihem onlarıhemde BizimTürkiyede u işi yapanfirmaları amaliyet açısından kurtarabilsinBu işin ana yurduÇİNve KORE merkezlidir... KoministRejimve milyarlarca nüfus barındıranbu ülkelerde asgari ücret 50- 100 dolar bunedenle aksini iddia edenABD debir protez saçfabrikasıvideo ve görüntüsünüpaylaşır... Oysakibizimanlaştığımız bir kısmınıda buradakendi bünyemizde tamamladığımızÇindeki partnerlerimize aityüzlercefoto videopaylaşıp ıspatlamaya hazırımben" açıklamasınıyaptı...

PROTEZ SAÇLARA EVDE BAKIM DÖNEMİ BAKIM ZORUNLU AMA MEKAN ZORUNLU DEĞİL!

Üretimi artık yasaklanmışfiber ve ipekten yapılmış sentetiksaçları komik rakamlarla insanlarınhayellerini para uğrunasömürenpiyasada kalitesiz merdiven altıprotez saç firmalarına mutlaka dikkatedilmesini belirtenLütfü bulut veBaki şadanCiltte kullanılanbakım malzemelerinde mutlakaABD USA menşeiliolmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi aksi haldeistenmeyen3-5 günde tutuculuğu kalmayankafadan hemençıkan protez saçalar insanları sağlık yönden tehdit edebildiği gibi konfordan uzaksaç deneyimi sunar... Bu nedenlekonforlu ve sağlıklıbir protez saç deneyimi için 2-6 hafta süre içerisindetıbbi bantlarınyenisiyle değişmesi gerektiğini vurgulayanbulut protez saç yetkilileridiğer firmalarınzorunlu kıldıkları " her aybize gelip bakım yaptırmalısınız!" zorunluluğunudaprotez saç uygulayan her müşterisine protez saç bakım malzemelerini set halinde vererekve onlarabakımınnasıl yapıldığınımerkezlerinde uzmanlarca öğreterek kendi evlerinde çok rahat yapabilecekleri imkantanıyorlar...

SIRABEKLEMEDEN VİP LOCALARDA KİŞİYE ÖZEL 2- 6 HAFTADAYANIKLI PROTEZ SAÇ BAKIMLARI YAPILIYOR

Protez saç firmalarının adeta neredeyse haraca bağlar gibi "Bakım Tuzağı" adı altında kendilerine sürekli gelme koşulunu şart koşan firmalarının aksine müşterilerine ayda 1 veya 2 kez öğrettiği şekilde bakım yapmalarını öneren firmamız müşterilerine bakım paketlerini temin etmeleri halinde gönderdiği bakım videoları ile de dünyanın her yerinde kendi kendilerine tıpkı ana saçları gibi bakım yapabileceği kolaylığını getirmiş onları her hangi bir protez firmasına bağlılıktan kurtulmalarını da sağlamıştır

Avrupa ve Türkiyeninen büyük protez Merkezi olduğunudefalarca vurgulayanyaklaşık1000 m2alanüzerinde 20 V.İ.P locadakişinincilt yapısına özel Dünya SağlıkÖrgütüOnaylı likid ve tıbbi bantlar ile protez saç bakımlarıyaptıklarını Belirten yetkililer Viplocalarındakendi protez uyguladıkları müşterilerinindışındabaşka firmalarcada protez saç yapıpbakımlarındanmemnun olmayanmüşterilerinede aynı hizmeti verdiklerinidesözlerine eklediler... Protez saçbakım loclarınıntamamında televizyon,müzik yayınıtelefonve şarz ünitesi hizmetinin yanısıra ikram olaraksundukları çeşitli yiyecekve içecekler dahilbakım ücreti 70 TLKarşılığındaveriliyor Piyasada iseprotez saç bakımı kötü ortamlarda ve 120-150 TLkarşılığında olduğubelirtildi kendi merkezlerinde ise sıra bekletilmeksizin VİP localarda konforlu ve hızlı bir şekildebu hizmetinverildiğini belirttiler...

HEDEFİMİZ TÜRKİYEVE TÜRKLERİNYASADIĞI AVRUPANINHER YERİNİ ÖRÜMCEKAĞI GİBİSARIP 300 NOKTADAHİZMET VERMEK

Yaptığımız bu yatırım ilesohbetimizinbaşındada vurguladığımız gibi Sadece İstanbul'unTürkiye'nindeğilÜlkemiz ve Avrupa'nınen büyükprotez saç merkezinikurduk Üstelikkrizi bahane edip kabuklarına çekilen yada küçülenbir çokfirmanınaksine yangına körükle gitmek yerineağzındakizerrecik su ile koşankarınca misali ülkemiz ekonomisine katkı sunmakbu devirde öenemli olduğununda altını çizmek istiyorumdiyenLütfü Bulut; 2019 yılı bitimine kadarAvrupad'da Almanya başta olmak üzere, Hollanda, Avusturya, Belçika, Danimarka ve isviçre'de peş peşe Bulutprotez saç çatısı altında şeklinde müjdesini verirkenaynı zamanda Ülkemizdede300 noktada bayilik ya da franchiseyöntemiyleörümcek ağıgibiyayılıpkelliğin hayatımızda problem olmaktançıkaracaklarınıbelirtti.