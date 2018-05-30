En Büyük 500'e Antalya'dan 5 Firma Girdi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde Antalya'dan yer alan firma sayısının 3'ten 5'e çıktığını bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Türkiye'nin En Büyük 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Yılı Raporu"nu açıklandığını hatırlattı.

En büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde Antalya'dan yer alan firma sayısının 3'ten 5'e çıktığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Batı Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'dan AGT, ADOPEN, CW Enerji, Eti Elektrometalurji ve Yörükoğlu firmaları ile Burdur Bucak'tan AS Çimento ilk 500 firma arasında yer almıştır. Genel sıralamada AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması 2016 yılında 164'üncü sırada iken 2017 yılında 162'inci, Adopen Plastik ve İnşaat San. A.Ş firması 2016 yılında 242'nci iken 2017 yılında 262'nci, CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. ile Eti Elektrometalurji A.Ş. 2016 yılında sıralamada yer almazken bu yıl sırasıyla 413 ve 475'inci sıralarda, Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. de 2016 yılında 454'üncü iken 2017 yılında 481'inci sırada yer almışlardır. 2017 yılında AGT Ağaç Sanayi firmasının 886 milyon 76 bin 460 lira, Adopen Plastik firmasının 600 milyon 800 bin 564 lira, CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. 382 milyon 399 bin 793 lira, Eti Elektrometalurji A.Ş. 332 milyon 541 bin 111 lira ve Yörükoğlu Süt ve Ürünleri firmasının da 325 milyon 650 bin 463 lira üretimden satış elde ettiği görülmüştür."

Antalya'nın, turizm ve tarıma dayalı ekonomisi nedeniyle ağır sanayi yatırımlarına imkan vermediğini, ayrıca kentte halen demiryolu bulunmadığını ifade eden Çetin, "Otoyol ve deniz ulaşımı anlamında iyileştirmelere ihtiyaç bulunmaktadır. Buna rağmen sanayi firmalarımız Ar-Ge'ye dayalı çevreci anlayışla üretmeye, ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam etmektedirler." dedi.