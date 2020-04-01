Emtiada düşük talep depolama fiyatları artıyor
Emtia fiyatları yıl başından bu yana düşerken, salgın nedeniyle istenmeyen/alınamayan ama üretimi gerçekleşen emtialar depolarda yığılmaya başladı.
01.04.2020 05:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 05:06
Emtia fiyatları yıl başından bu yana düşerken, salgın nedeniyle istenmeyen/alınamayan ama üretimi gerçekleşen emtialar depolarda yığılmaya başladı. Bu da yüzer-depo işlevi gören tankerler de dahil, tüm emtia depolama fiyatlarını yükseltiyor.
Kaynak: Dunya.com