Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Emre Tilev hakkında araştırmalar yapılıyor. Emre Tilev kimdir? Emre Tilev kaç yaşında, nereli? Emre Tilev hayatı ve biyografisi!

EMRE TİLEV KİMDİR?

16 Nisan 1971'de Aydınlıkevler, Ankara'da doğdu. Çocukken futbol maçları anlatımından etkilendi. 1978 yılında Ankara Aydınlıkevler İlkokulu'na başladı burada 3 yıl okudu. Daha sonra babasının asker olması sebebiyle ailesi İzmir'e tayin olunca, -burası babasının ve onun kütüğünün kayıtlı olduğu yerdi- ilkokul tahsilini İzmir Fevziözakat İlkokulu'nda tamamladı. Evlerinin en yakınında yer alan Güzelyalı Orta Okulu'na kayıt yaptırdı. Bu sırada atletizm sporu ile uğraşmaya başladı. Miniklerde başlayan başarıları yıldızlar kategorisine kadar sürdü. İlkokul 4. sınıf ile başlayan atletizm kariyerini lise yıllarına taşıdı. Lakin 1982 yılında bir Trafik Polis aracının çarpması sonucu ağır bir kaza geçirdi. Pelvis kemikleri kırıldı ve yatağa bağlı olarak 4 aylık bir süreç yaşadı. Bu dönemde çok gazete okuyan ve özellikle gazetelerin spor sayfalarını kesme işine girişen Tilev, bu alışkanlığını hala sürdürüyor. Lisedeyken maç anlatımına daha da merak saldı. İzmir'de yer alan yerel küçük dergilere yazılar yazdı. Pidecilik, oyuncak satıcılığı, bakkal çıraklığı, oto kaporta ve boyacılık dahil yaz tatillerinde farklı işlerde çalıştı. Hüseyin Kaya'nın yanında atletizm ve kısa mesafe koşuculuğu çalışmaları yaptı. Daha sonra İzmir İnönü Lisesi dönemi başladı. Askerî okul fikrinde yer alan annesi yüzünden girdiği sınavlarda başarılı olmasına karşın bu konuda babasının düşüncesine göre hareket etti ve tercihini İzmir İnönü Lisesi tarafından yana kullandı. Burada geçen süreç, gazetecilik ve spikerlik tutkularını etkiledi. Amacı gazeteci veya spiker olmaktı. 1988'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi—Gıda Mühendisliği'ne girdi.

Haberler.com - Gündem