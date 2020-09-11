Emre Bol kimdir? Emre Bol kaç yaşında, nereli? Emre Bol hayatı ve biyografisi!
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Emre Bol kimdir? Emre Bol kaç yaşında, nereli? Emre Bol hayatı ve biyografisi!

Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Emre Bol izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Emre Bol kaç yaşında, nereli? Emre Bol hayatı ve biyografisi! Emre Bol kimdir?

Emre Bol kimdir? Emre Bol kaç yaşında, nereli? Emre Bol hayatı ve biyografisi!
11.09.2020 23:24 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:28

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Emre Bol hakkında araştırmalar yapılıyor. Emre Bol kimdir? Emre Bol kaç yaşında, nereli? Emre Bol hayatı ve biyografisi!

EMRE BOL KİMDİR?

Emre Bol aslen Rizelidir. Türkiye Gazetesi'nde muhabirlik ve yazarlık görevlerinde bulunmuştur.

Emre Bol 2009'da Atv medya grubuna geçmiştir. Fotomaç'ta yazılar yazmakta ve spor programlarında değerlendirmeler yapmaktadır. Emre Bol'un Fenerbahçe taraftarı olduğu da bilinmektedir.

Emre Bol kariyerinin bu döneminde ASpor'da spor yorumculuğu yapmaktadır.

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